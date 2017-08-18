Resgate seu amor próprio com a corrida e boa alimentação

"Quantos pratos eu comi para preencher vazios de minha vida?" pergunta a administradora Karine Niess, 39 anos, ex-workaholic, ex-fumante e ex-obesa, após mudar radicalmente o estilo de vida. Gerente hospitalar, ela cuidava da saúde dos outros, mas não da sua. Karine perdeu peso, começou a correr e conta como saiu de uma situação de falta de amor próprio para uma nova vida. Hoje, ela se diz uma mulher realizada. Vamos conhecer um pouco mais da história dela?
CORRER MALHAR SUPERAR EP 17 - 9.03s - 19-08-17