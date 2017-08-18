Resgate seu amor próprio com a corrida e boa alimentação

"Quantos pratos eu comi para preencher vazios de minha vida?" pergunta a administradora Karine Niess, 39 anos, ex-workaholic, ex-fumante e ex-obesa, após mudar radicalmente o estilo de vida. Gerente hospitalar, ela cuidava da saúde dos outros, mas não da sua. Karine perdeu peso, começou a correr e conta como saiu de uma situação de falta de amor próprio para uma nova vida. Hoje, ela se diz uma mulher realizada. Vamos conhecer um pouco mais da história dela?