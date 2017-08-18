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CORRER, MALHAR, SUPERAR

Resgate seu amor próprio com a corrida e boa alimentação

"Eu me abandonei. Me deixei para trás", revela administradora sobre sua história de superação

Publicado em 18 de Agosto de 2017 às 18:54

Publicado em 

18 ago 2017 às 18:54
Karine Niess, antes e depois de mudar de vida, perder peso e começar a correr Crédito: Divulgação
"Quantos pratos eu comi para preencher vazios de minha vida?" pergunta a administradora Karine Niess, 39 anos, ex-workaholic, ex-fumante e ex-obesa, após mudar radicalmente o estilo de vida. Gerente hospitalar, ela cuidava da saúde dos outros, mas não da sua. Karine perdeu peso, começou a correr e conta como saiu de uma situação de falta de amor próprio para uma nova vida. Hoje, ela se diz uma mulher realizada. Vamos conhecer um pouco mais da história dela?
CORRER MALHAR SUPERAR EP 17 - 9.03s - 19-08-17

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