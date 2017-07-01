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CORRER, MALHAR, SUPERAR

Hidratação e nível de sódio devem ser observados em corrida, diz fisiologista

Publicado em 01 de Julho de 2017 às 13:58

Publicado em 

01 jul 2017 às 13:58
Ter uma parada cardíaca, ficar 16 minutos no chão e ser salvo por outros atletas numa Meia Maratona no Rio fez o corredor Cristiano Goldenberg mudar de vida, como ele contou numa entrevista ao jornal A Gazeta no último domingo (25).
A história de Cristiano traz um alerta: qual o limite da superação? A preparação de um atleta ou praticante vai muito além do treinamento técnico em si. É preciso monitorar a performance e todas as capacidades físicas para uma evolução contínua, com resultados, e, acima de tudo, segurança.
É o que ensina o fisiologista Helvio Affonso, contratado por atletas, como Cesar Cielo e a dupla campeã olímpica de vôlei de praia Alison e Bruno Schmidt. Água, temperatura e topografia são alguns dos elementos que interferem no desempenho. Ouça o quadro com a jornalista Luciane Ventura:
CORRER MALHAR SUPERAR EP 10 - 8.27s - 01-07-17 - Helvio Affonso

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