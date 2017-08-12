Emagreça com saúde antes das corridas de rua

A corrida realmente emagrece? É certo que mais magro, você corre bem melhor e se este é o seu objetivo, prepare-se para as provas de setembro na Grande Vitória. No próximo dia 3, acontece a Dez Milhas Garoto, a maior corrida do Espírito Santo e, logo depois, tem a primeira Meia Maratona de Vitória, no dia 17. Se você quer perder peso e melhorar o seu desempenho até lá, dá tempo.
A nutricionista Joseline Souza, da equipe que acompanha o jornalista Diego Araújo, da TV Gazeta, no Desafio Dez Milhas, garante que em 20 dias, você pode perder até quatro quilos se melhorar a sua alimentação. Ela ensina como devem ser as suas refeições e dá dicas do que você deve cortar do cardápio desde já.
CORRER MALHAR SUPERAR EP 16 - 10.15s - 12-08-17