Emagreça com saúde antes das corridas de rua

A corrida realmente emagrece? É certo que mais magro, você corre bem melhor e se este é o seu objetivo, prepare-se para as provas de setembro na Grande Vitória. No próximo dia 3, acontece a Dez Milhas Garoto, a maior corrida do Espírito Santo e, logo depois, tem a primeira Meia Maratona de Vitória, no dia 17. Se você quer perder peso e melhorar o seu desempenho até lá, dá tempo.