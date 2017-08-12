Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Correr, Malhar, Superar

Emagreça com saúde antes das corridas de rua

Nutricionista ensina como perder até quatro quilos antes das principais corridas de setembro

Publicado em 12 de Agosto de 2017 às 11:57

Publicado em 

12 ago 2017 às 11:57
A corrida realmente emagrece? É certo que mais magro, você corre bem melhor e se este é o seu objetivo, prepare-se para as provas de setembro na Grande Vitória. No próximo dia 3, acontece a Dez Milhas Garoto, a maior corrida do Espírito Santo e, logo depois, tem a primeira Meia Maratona de Vitória, no dia 17. Se você quer perder peso e melhorar o seu desempenho até lá, dá tempo.
A nutricionista Joseline Souza, da equipe que acompanha o jornalista Diego Araújo, da TV Gazeta, no Desafio Dez Milhas, garante que em 20 dias, você pode perder até quatro quilos se melhorar a sua alimentação. Ela ensina como devem ser as suas refeições e dá dicas do que você deve cortar do cardápio desde já.
CORRER MALHAR SUPERAR EP 16 - 10.15s - 12-08-17

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Aniversário de Manuela
Maria Izabel Braga Ferlin celebra 11 anos da filha Manuela em Vila Velha
Imagem de destaque
A conta que nunca fecha
Atropelamento ciclista Camburi
Caso Luísa Lopes: motorista vai a júri em agosto por morte de ciclista no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados