Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Correr, Malhar, Superar

Economista cria grupo de corrida com estudantes da Ufes

Ouça a entrevista de Ariana Sousa

Publicado em 09 de Setembro de 2017 às 12:02

Publicado em 

09 set 2017 às 12:02
Nesta edição do Correr Malhar Superar, a jornalista Luciane Ventura conversa com a economista Ariana Sousa. Ariana, que faz Doutorado em Administração na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), e que decidiu trazer uma nova ideia para os alunos há cerca de nove meses: a prática de exercícios físicos por meio da corrida. “Percebi que estávamos num ambiente estressante e os alunos só engordavam”, alerta. Ariana também é ex-tenista, tem 31 anos e, inclusive, viu o filho nascer no último domingo (3), data da corrida Dez Milhas Garoto.
CORRER MALHAR SUPERAR EP 20 - 8.43s - 09-09-17

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados