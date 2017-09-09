Economista cria grupo de corrida com estudantes da Ufes

Nesta edição do Correr Malhar Superar, a jornalista Luciane Ventura conversa com a economista Ariana Sousa. Ariana, que faz Doutorado em Administração na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), e que decidiu trazer uma nova ideia para os alunos há cerca de nove meses: a prática de exercícios físicos por meio da corrida. “Percebi que estávamos num ambiente estressante e os alunos só engordavam”, alerta. Ariana também é ex-tenista, tem 31 anos e, inclusive, viu o filho nascer no último domingo (3), data da corrida Dez Milhas Garoto.