Dez Milhas Garoto espera receber 11 mil corredores neste ano

A edição deste sábado do Correr Malhar Superar é para os corredores. A jornalista Luciane Ventura conversa, na primeira parte do quadro, junto à diretora de Recursos Humanos da Garoto, Daniella Silva. Em destaque, os preparativos para a Dez Milhas Garoto, que ocorre no dia 02 de setembro.

Em seguida, você acompanha a uma entrevista com Hellen Fante, 32 anos. Ela foi a vencedora da categoria capixaba da Dez Milhas Garoto 2017. Correu a prova pela primeira vez em 2011, depois de ver que era possível passar correndo pela terceira ponte, já que o percurso passa por la. No seu primeiro ano na prova, teve um desempenho satisfatório para termina-la, e anteriormente apenas provas mais curtas (5km ou 10 km). Foi melhorando o tempo ano a ano. Da sua primeira participação para essa, baixou cerca de 40 min, chegando à vitória na categoria. Tem muito orgulho dessa conquista e já tem a edição de 2018 da prova na agenda.