Dez Milhas: campeã capixaba vai largar na elite e dá dicas da corrida

Ela disputou as Dez Milhas Garoto pela primeira vez no ano passado e foi a campeã capixaba da corrida com um tempo invejável de 1 hora e 10 minutos para a distância de pouco mais de 16 quilômetros de Camburi, em Vitória, até o bairro da Glória, em Vila Velha. Professora universitária e doutora em Matemática, Tiane Marcarini Pinto tem 31 anos, corre há seis, tem 1m68, 53 quilos e ganhou oito corridas de rua só no ano passado. Por conta dos resultados, Tiane foi convidada pela organização das Dez Milhas para largar no pelotão de elite no próximo domingo, dia 3 de setembro, data em que acontece a prova. Vai correr ao lado das quenianas e de outras corredoras de destaque internacional. Para quem vai fazer a prova pela primeira vez ou vai encarar o desafio novamente, Tiane dá algumas dicas: