Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Corrida

Dez Milhas: campeã capixaba vai largar na elite e dá dicas da corrida

Tiane Marcarini fez os 16 quilômetros da prova em uma hora e dez minutos no ano passado

Publicado em 25 de Agosto de 2017 às 10:52

Publicado em 

25 ago 2017 às 10:52
Tiane Marcarini, campeã capixaba das Dez Milhas, vai largar no pelotão de elite Crédito: Divulgação
Ela disputou as Dez Milhas Garoto pela primeira vez no ano passado e foi a campeã capixaba da corrida com um tempo invejável de 1 hora e 10 minutos para a distância de pouco mais de 16 quilômetros de Camburi, em Vitória, até o bairro da Glória, em Vila Velha. Professora universitária e doutora em Matemática, Tiane Marcarini Pinto tem 31 anos, corre há seis, tem 1m68, 53 quilos e ganhou oito corridas de rua só no ano passado. Por conta dos resultados, Tiane foi convidada pela organização das Dez Milhas para largar no pelotão de elite no próximo domingo, dia 3 de setembro, data em que acontece a prova. Vai correr ao lado das quenianas e de outras corredoras de destaque internacional. Para quem vai fazer a prova pela primeira vez ou vai encarar o desafio novamente, Tiane dá algumas dicas:
1)Prestar atenção no limite do corpo e não extrapolar seu limite, apesar da adrenalina da prova.
2)Controlar a mente na orla da Praia da Costa que parece não ter fim porque a distância é muito longa.
3)Largar forte e deixar para tirar o pé na subida da Terceira Ponte.
4)Procurar jogar água na cabeça para aliviar o calor. A água gelada ajuda a baixar a temperatura do corpo.
Ela conta muito mais. Ouça:
CORRER MALHAR SUPERAR EP 18 - 8.30s - 26-08-17
Campeã das Dez Milhas em 2016, Tiane Marcarini, dá dicas sobre a corrida Crédito: Divulgação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O apresentador Felipe Khoury enacara a travessia ES x MG pelo Parque Nacional do Caparaó
Destinos Capixabas chega ao último episódio da temporada com travessia transformadora entre ES e MG
Imagem de destaque
Tarifaço dos EUA contra o Brasil pode bater em 37,5% com soma de investigações
Violência contra crianças e adolescentes
Articulação intersetorial fortalece a proteção de crianças e adolescentes vítimas de violência

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados