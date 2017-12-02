Corredor traz detalhes da sua experiência e preparação para corridas

Acontece neste domingo (03), a 7ª Corrida Vale, uma prova que vem crescendo no calendário anual de corridas do Estado. A edição teve as inscrições esgotadas e muita gente ainda tenta uma desistência para poder participar neste domingo. A corrida da Vale vai ter três pontos diferentes de largada em Vitória e Vila Velha.
Para dar todos os detalhes, a jornalista Luciane Ventura conversou com o corredor Sérgio Reiff, da organização da corrida e funcionário da empresa. Inclusive, ele já fez o percurso maior de 16 quilômetros duas vezes para treinar.
CORRER MALHAR SUPERAR EP 32 - 8.07s - 02-12-17