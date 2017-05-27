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CORRER, MALHAR, SUPERAR

Conheça a história de duas atletas que correm unidas por uma pequena corda

É um laço muito mais forte do que se imagina. Daniela Comachin é paratleta e Fabíola Padilha é atleta guia

Publicado em 27 de Maio de 2017 às 10:52

Publicado em 

27 mai 2017 às 10:52
Quem cruza com as corredoras Fabíola Padilha e Daniela Conachini pode não entender a ligação das duas. Elas correm unidas por uma pequena corda e uma não pode se desgrudar da outra. É um laço muito mais forte do que se imagina. Daniela é paratleta e Fabíola é atleta guia. A história das duas no esporte já mostrou que o maior desafio que enfrentam não é a falta de visão de Daniela. É a falta de visão de quem não enxerga o potencial e os resultados de um paraatleta.  Acompanhe o quadro deste sábado (27) com a jornalista Luciane Ventura.
CORRER MALHAR SUPERAR EP 05 - 10.42s - 27-05-17

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