Conheça a história de duas atletas que correm unidas por uma pequena corda

Quem cruza com as corredoras Fabíola Padilha e Daniela Conachini pode não entender a ligação das duas. Elas correm unidas por uma pequena corda e uma não pode se desgrudar da outra. É um laço muito mais forte do que se imagina. Daniela é paratleta e Fabíola é atleta guia. A história das duas no esporte já mostrou que o maior desafio que enfrentam não é a falta de visão de Daniela. É a falta de visão de quem não enxerga o potencial e os resultados de um paraatleta. Acompanhe o quadro deste sábado (27) com a jornalista Luciane Ventura.