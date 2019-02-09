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CORRER MALHAR SUPERAR

Como uma corredora usou o esporte para vencer a depressão

A história é da corredora e atleta de canoagem Patrícia Kruger

Publicado em 09 de Fevereiro de 2019 às 13:24

Publicado em 

09 fev 2019 às 13:24
Patrícia Kruger começou a correr há oito atrás. Hoje, aos 48 anos, além de praticar corrida, para manter o condicionamento com cardio alto, ela também acumula diversos prêmios na canoagem. No Correr Malhar Superar deste sábado, Patrícia conta sua história de superação e como usou a corrida para conseguir vencer a depressão e fala do sonho que vive atualmente, na prática da canoagem.
PRÊMIOS
- Campeã estadual de Canoa Havaiana Master individual
- Vice Campeã open individual da Triplice Coroa
- Vice Campeã Brasileira Master Oc6 (Equipe)
- Vice Vice Campeã Sul Americana Oc6
CORRER MALHAR SUPERAR 09-02-19

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