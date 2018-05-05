Coletor de lixo se destaca nas corridas capixabas

A história do coletor de lixo Marcelo Siqueira na corrida é bem recente. Há um ano, ele foi morar no Rio para conhecer o pai. Lá começou a trabalhar, também como gari, e a empresa o inscreveu numa corrida de 5 quilômetros. Ele ganhou. Inscreveram em mais três. Ele ganhou todas. Cansou do Rio, pediu demissão, voltou a Vitória em busca de um emprego e de uma pista para correr. Conseguiu os dois em apenas um mês: voltou para a coleta de lixo e foi aceito numa equipe de corrida.