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CORRER MALHAR SUPERAR

Coletor de lixo se destaca nas corridas capixabas

Marcelo quer ser atleta profissional e participar de corridas maiores fora do Espírito Santo

Publicado em 05 de Maio de 2018 às 11:47

Publicado em 

05 mai 2018 às 11:47
A história do coletor de lixo Marcelo Siqueira na corrida é bem recente. Há um ano, ele foi morar no Rio para conhecer o pai. Lá começou a trabalhar, também como gari, e a empresa o inscreveu numa corrida de 5 quilômetros. Ele ganhou. Inscreveram em mais três. Ele ganhou todas. Cansou do Rio, pediu demissão, voltou a Vitória em busca de um emprego e de uma pista para correr. Conseguiu os dois em apenas um mês: voltou para a coleta de lixo e foi aceito numa equipe de corrida.
De lá para cá, tem se destacado subindo sempre no podium das provas que participa. Isso já rendeu reportagem na TV Gazeta, o apelido “Gari Bolt” e um estilo especial criado pelos colegas garis. Agora tem um sonho: quer ser atleta profissional e participar de corridas maiores fora do Espírito Santo. Saiba mais detalhes nesta edição do Correr Malhar Superar, com Luciane Ventura:
CORRER MALHAR SUPERAR EP 53 - 10.32s - 05-05-18
.

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