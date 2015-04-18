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Saiba como endereçar corretamente os convites de casamento

Ouça as dicas da consultora Luciana Almeida

Publicado em 17 de Abril de 2015 às 21:15

Publicado em 

17 abr 2015 às 21:15
A forma de tratamento nos convites de casamento é um pouco, ainda, controversa. Muitas noivas e noivos se perguntam o tempo todo como escrever os nomes dos convidados ao endereçar os convites. As dúvidas sempre aparecem: tratamento formal ou informal? Posso entregar um convite que vale para todo meu departamento de trabalho? O nome do homem vem antes ou depois do da mulher no convite?Existem algumas regras de etiqueta que são válidas na hora de subscrever os convites e que podem auxiliar os noivos a evitar os erros mais comuns. Ouça Luciana Almeida e entenda mais:
Estilo CBN - Luciana Almeida - 17-04-15

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