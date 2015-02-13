Ouça mais dicas para avisar quem não se dá conta de que já está passando na hora de ir...

Tem sempre aquele amigo ou parente que não se toca que já é hora de partir. Luciana Almeida encerra as dicas iniciadas na semana passada. Saiba como lidar com essa situação.
Estilo CBN - Luciana Almeida - 13-02-15
Publicado em 13 de Fevereiro de 2015 às 20:24
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