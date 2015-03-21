Dicas sobre o uso do perfume no seu cotidiano

Como as roupas e acessórios, o perfume é parte importante no momento de fazer sua produção para qualquer ocasião. Mas qual seria a dose certa? Ouça o comentário de Luciana Almeida.
Estilo CBN - Luciana Almeida - 20-03-15
Publicado em 20 de Março de 2015 às 22:08
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