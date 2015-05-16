Casamento das celebridades ganham grande repercussão com exageros na festa

O casamento de Preta Gil - que aconteceu no último dia 12 - foi o assunto mais comentado dos últimos meses. No reality show (“Preta vai casar”) criado para compartilhar com os fãs os preparativos do casamento, Preta contou do drama da sua lista gigantesca de convidados que passou das 700 pessoas. Além disso, a cantora reuniu 28 casais de padrinhos no altar. Elaborar a temida e amada lista de casamento é quase missão impossível, quem convidar, quem não convidar. Além de todos os poréns que surgem nesse momento, a maioria das pessoas não possui espaço físico ou orçamento para listar uma infinidade de testemunhas para a hora do Sim. Nossa consultora de etiqueta dá dicas valiosas para não transformar em pesadelo a escolha dos nomes pro grande dia: