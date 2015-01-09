As dicas para manter a harmonia com outros banhistas na praia

A comentarista Luciana Almeida fala sobre a convivência na areia da praia durante o verão, período em que o espaço fica bastante concorrido no litoral do Espírito Santo. Ouça e coloque em prática.
Estilo CBN - Luciana Almeida - 09-01-15
Publicado em 09 de Janeiro de 2015 às 20:34
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