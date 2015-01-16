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ESTILO CBN

As dicas para evitar transtornos quando seu filhos for se hospedar na casa de amigos

Luciana Almeida dá dicas importantes sobre como preparar os filhos sobre o comportamento adequado

Publicado em 16 de Janeiro de 2015 às 20:50

Publicado em 

16 jan 2015 às 20:50
No período de férias é muito comum que crianças e adolescentes viagem para casa de parentes e amigos. Nesta situação, há uma série de cuidados que precisam ser tomados para que a visita não seja lembrada pelos transtornos. A comentarista Luciana Almeida dá dicas importantes sobre como preparar os filhos sobre o comportamento adequado e o respeito aos hábitos alheios antes que eles saiam de casa. Entre as orientações, evitar andar sem camisa dentro da casa do anfitrião. Ouça as dicas.
Estilo CBN - Luciana Almeida - 16-01-15

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