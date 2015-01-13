Tire suas dúvidas sobre locação de imóveis

A comentarista Lucia Gonçalves responde à dúvida do ouvinte Silvio, de Laranjeiras, na Serra, sobre aluguel de imóveis: em relação à locação, o que deve ter em contrato? Como deve ser feita a vistoria?

Your browser does not support the audio element. CBN Imóveis - Lúcia Gonçalves - 13-01-15

O ouvinte Sílvio, de Laranjeiras, vai casar e, como o apartamento que comprou ainda não está pronto, vai precisar recorrer ao aluguel. E tem algumas dúvidas: “Acho que a locação será por seis meses. Preciso fazer contrato? Tenho que pagar multa se sair antes?”.O aluguel de um imóvel parece fácil, mas exige cuidados com sutilezas, para evitar dor de cabeça e no bolso. Por isso é preciso se informar o máximo possível sobre todas as etapas do processo.Respondendo ao Sílvio, o contrato é sempre fundamental, para estabelecer direitos e deveres. Quanto ao prazo, o inquilino tem 30 dias para avisar o proprietário que deixará o imóvel. Isso deve ser feito por escrito e protocolado com a imobiliária. Mas pode ter que pagar uma multa por rescisão contratual, se estiver estipulada em contrato. Está liberado do pagamento apenas quem provar que foi transferido de emprego.Seguindo nas recomendações, é preciso decidir quais são os itens necessários e quais são os supérfluos para quem vai morar sozinho, o casal ou a família. É nessa hora que se define a localização, quantos quartos devem ter e o valor do imóvel que será procurado. No caso do valor do aluguel, não deve ultrapassar de 30% da renda familiar.Sabendo exatamente o que deseja de um imóvel, é hora de visitar opções. E nessas visitas, é importante verificar possíveis problemas e ver se o local se encaixa à necessidade. Muitas vezes a pessoa se entusiasma com uma casa ou apartamento e quer fechar negócio na hora. Não é a atitude correta. É bom observar se não há problemas de infiltração ou vazamentos.Depois de encontrar o imóvel adequado, é hora de fechar contrato. É um momento que requer atenção, pois tudo que estiver discriminado no documento vai valer enquanto a pessoa morar no local. É o caso do índice de reajuste, do valor da multa se houver desistência, de quem é responsável por pagar impostos e taxas, e das punições em caso de quebra do contrato.O terceiro passo para o aluguel é reunir toda a documentação necessária. Do proprietário, é exigido título de propriedade, identidade, CPF, contas do imóvel (como água, luz e condomínio) e o carnê do IPTU. Se ele for casado, é necessária a certidão de casamento e documentos do cônjuge. Já o inquilino deve apresentar identidade, CPF e comparação de renda três vezes maior que o aluguel.Quem está alugando o imóvel precisa saber que, pela lei, o proprietário não pode repassar despesas relativas à locação ao inquilino. O locatário não paga por elaboração de contratos ou de ficha cadastral do imóvel. O que pode ser cobrado é uma taxa de reserva, relativa a essas despesas, que será devolvida assim que o contrato for assinado.Para que o negócio seja fechado, o locatário precisa apresentar garantias locatícias. As mais usadas são caução e seguro-fiança. Na caução, o futuro morador deposita em uma caderneta de poupança um valor de até três aluguéis. Ao final do contrato, se não houver inadimplência, o dinheiro é devolvido com a correção. O seguro-fiança é contratado pelo inquilino junto a uma seguradora, que passa a ser a fiadora do contrato. Não há devolução do dinheiro.A cada 12 meses de contrato é feito o reajuste do aluguel, que, em geral, segue a variação do IGPM e corrige perdas decorrentes da inflação. A partir do terceiro ano do contrato, o proprietário pode pedir a revisão do valor, que significa um aumento real do valor do aluguel. Não é preciso fazer nvo contrato.Por fim, as imobiliárias costumam solicitar a pintura das paredes quando o inquilino está saído do imóvel. Além disso, é obrigação do locatário que o imóvel seja entregue da forma como o recebeu, sendo que as contas de água, luz e gás devem ser entregues ao final do contrato.

O ouvinte Sílvio, de Laranjeiras, vai casar e, como o apartamento que comprou ainda não está pronto, vai precisar recorrer ao aluguel. E tem algumas dúvidas: “Acho que a locação será por seis meses. Preciso fazer contrato? Tenho que pagar multa se sair antes?”.

O aluguel de um imóvel parece fácil, mas exige cuidados com sutilezas, para evitar dor de cabeça e no bolso. Por isso é preciso se informar o máximo possível sobre todas as etapas do processo.

Respondendo ao Sílvio, o contrato é sempre fundamental, para estabelecer direitos e deveres. Quanto ao prazo, o inquilino tem 30 dias para avisar o proprietário que deixará o imóvel. Isso deve ser feito por escrito e protocolado com a imobiliária. Mas pode ter que pagar uma multa por rescisão contratual, se estiver estipulada em contrato. Está liberado do pagamento apenas quem provar que foi transferido de emprego.

Seguindo nas recomendações, é preciso decidir quais são os itens necessários e quais são os supérfluos para quem vai morar sozinho, o casal ou a família. É nessa hora que se define a localização, quantos quartos devem ter e o valor do imóvel que será procurado. No caso do valor do aluguel, não deve ultrapassar de 30% da renda familiar.

Sabendo exatamente o que deseja de um imóvel, é hora de visitar opções. E nessas visitas, é importante verificar possíveis problemas e ver se o local se encaixa à necessidade. Muitas vezes a pessoa se entusiasma com uma casa ou apartamento e quer fechar negócio na hora. Não é a atitude correta. É bom observar se não há problemas de infiltração ou vazamentos.

Depois de encontrar o imóvel adequado, é hora de fechar contrato. É um momento que requer atenção, pois tudo que estiver discriminado no documento vai valer enquanto a pessoa morar no local. É o caso do índice de reajuste, do valor da multa se houver desistência, de quem é responsável por pagar impostos e taxas, e das punições em caso de quebra do contrato.

O terceiro passo para o aluguel é reunir toda a documentação necessária. Do proprietário, é exigido título de propriedade, identidade, CPF, contas do imóvel (como água, luz e condomínio) e o carnê do IPTU. Se ele for casado, é necessária a certidão de casamento e documentos do cônjuge. Já o inquilino deve apresentar identidade, CPF e comparação de renda três vezes maior que o aluguel.

Quem está alugando o imóvel precisa saber que, pela lei, o proprietário não pode repassar despesas relativas à locação ao inquilino. O locatário não paga por elaboração de contratos ou de ficha cadastral do imóvel. O que pode ser cobrado é uma taxa de reserva, relativa a essas despesas, que será devolvida assim que o contrato for assinado.

Para que o negócio seja fechado, o locatário precisa apresentar garantias locatícias. As mais usadas são caução e seguro-fiança. Na caução, o futuro morador deposita em uma caderneta de poupança um valor de até três aluguéis. Ao final do contrato, se não houver inadimplência, o dinheiro é devolvido com a correção. O seguro-fiança é contratado pelo inquilino junto a uma seguradora, que passa a ser a fiadora do contrato. Não há devolução do dinheiro.

A cada 12 meses de contrato é feito o reajuste do aluguel, que, em geral, segue a variação do IGPM e corrige perdas decorrentes da inflação. A partir do terceiro ano do contrato, o proprietário pode pedir a revisão do valor, que significa um aumento real do valor do aluguel. Não é preciso fazer nvo contrato.