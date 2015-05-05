Restrições do Governo Federal: garanta a aquisição de seu imóvel com planejamento

Para quem planeja comprar um imóvel usado, os novos limites de financiamento da Caixa, que começaram a valer em 4 de maio, vão representar atraso em alguns anos na realização do sonho. Segundo estimativa da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP), cada 10% do preço do imóvel representa perto de quatro anos de poupança para uma família de renda média. Como o valor para entrada passa de 20% a 50% do valor do imóvel, são 12 anos a mais de investimento na poupança. Vale recordar que agora os mutuários só poderão financiar 50% do valor do empreendimento no Sistema Financeiro de Habitação (SFH) – antes, o limite era de 80%. Também houve redução de 70% para 40% para imóveis no Sistema Financeiro Imobiliário (SFI), pelo Sistema de Amortização Constante (SAC).
CBN Imóveis - Lúcia Gonçalves - 05-05-15
Segundo a Associação Nacional dos Executivos de Finanças Administração e Contabilidade (Anefac), os dois aumentos que a Caixa fez este ano nos juros também dificulta bastante a tomada de crédito. O aumento da taxa de juros, em um imóvel de R$ 500 mil, tem um impacto de 10% no valor do imóvel, quase R$ 50 mil a mais no total.
A solução para muitos consumidores, será a procura por linhas de créditos de outros bancos públicos, como Banestes e Banco do Brasil, e de instituições privadas. Todos continuam financiando, na maioria das vezes, 80% do valor do imóvel e, em alguns casos, até 90%. O problema é que, em geral, as taxas de juros desses bancos são mais altas. O negócio é fazer simulações em todos os sites para ver onde vale mais a pena e em que situação: é melhor dar entrada menor, mas pagar juros mais altos? Ou o contrário?
Na opinião de especialistas, este é um bom momento para o consumidor levar em consideração a compra de um imóvel novo. Hoje, as incorporadoras estão com estoque alto de imóveis prontos, e o comprador está com poder de negociação forte. Vai ter uma pressão pela redução de preço e é um bom momento para as incorporadoras aproveitarem essa oportunidade.
Simulação para imóvel usado no valor de R$ 700 mil
Uma simulação feita pela Anefac mostra que, no caso de um imóvel usado no valor de R$ 700 mil, a entrada mínima para financiamento pela Caixa passou de R$ 140 mil para R$ 350 mil, levando em consideração que os recursos estariam aplicados mensalmente na poupança. Ou seja, uma diferença de R$ 210 mil. O que exigirá mais tempo de economia para reunir o valor exigido para a entrada.
ANTES
– Aqui, o banco estaria financiando o valor de R$ 80% correspondente ao valor de R$ 560 mil e o consumidor precisaria ter o restante de 20% (montante de R$ 140 mil);
– em 3 anos ele precisaria poupar mensalmente o montante de R$ 3.495,61;
– em 5 anos ele precisaria poupar mensalmente o montante de R$ 1.945,40.
AGORA
– Aqui, o banco estaria financiando o valor de R$ 50% correspondente ao valor de R$ 350 mil e o consumidor precisaria ter os outros 50% (montante de R$ 350 mil);
- em 3 anos ele precisaria poupar mensalmente o montante de R$ 8.739,02;
- em 5 anos ele precisaria poupar mensalmente o montante de R$ 4.863,49.
Regras para financiamento de imóveis usados
Caixa
Financia até 50% do valor do imóvel pelo Sistema Financeiro de Habitação (SFH) e até 40% pelo Sistema Sistema Financeiro Imobiliário (SFI);
Taxa balcão efetiva: 9,45% ao ano.
Banco do Brasil
Financia até 80% do valor de imóveis novos ou usados;
Taxa de juros referencial: 9,9% + TR.
Banestes
Financia, pelo SFH, até 90% com sistema de amortização SAC e 80% com sistema Price
Taxa de juros: 8,27% ao ano + TR
Itaú-Unibanco
Financia até 80% do valor de imóveis novos ou usados, com valor mínimo de R$ 50 mil;
Valor da parcela deve comprometer até 35% da renda líquida do comprador;
As taxas de juros são negociadas após aprovação de crédito.
Bradesco
Financia até 80% do valor para imóvel novo ou usado;
Prazo máximo do financiamento é de 30 anos;
Valor da parcela deve comprometer até 35% da renda líquida do comprador;
Taxa efetiva balcão para imóveis até R$ 750 mil: 9,60% ao ano.
Santander
Financia até 80% do valor de imóveis novos e usados;
Taxa de juros a partir de 9,6% ao ano + TR (condições de crédito variam de acordo com o perfil do cliente e seu relacionamento com o banco).
HSBC
Financia até 80% do valor de imóveis novos ou usados;
O prazo máximo do financiamento é de 30 anos;
As taxas dependem do relacionamento com o cliente.