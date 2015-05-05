Restrições do Governo Federal: garanta a aquisição de seu imóvel com planejamento

Para quem planeja comprar um imóvel usado, os novos limites de financiamento da Caixa, que começaram a valer em 4 de maio, vão representar atraso em alguns anos na realização do sonho. Segundo estimativa da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP), cada 10% do preço do imóvel representa perto de quatro anos de poupança para uma família de renda média. Como o valor para entrada passa de 20% a 50% do valor do imóvel, são 12 anos a mais de investimento na poupança. Vale recordar que agora os mutuários só poderão financiar 50% do valor do empreendimento no Sistema Financeiro de Habitação (SFH) – antes, o limite era de 80%. Também houve redução de 70% para 40% para imóveis no Sistema Financeiro Imobiliário (SFI), pelo Sistema de Amortização Constante (SAC).

Your browser does not support the audio element. CBN Imóveis - Lúcia Gonçalves - 05-05-15

Segundo a Associação Nacional dos Executivos de Finanças Administração e Contabilidade (Anefac), os dois aumentos que a Caixa fez este ano nos juros também dificulta bastante a tomada de crédito. O aumento da taxa de juros, em um imóvel de R$ 500 mil, tem um impacto de 10% no valor do imóvel, quase R$ 50 mil a mais no total.

A solução para muitos consumidores, será a procura por linhas de créditos de outros bancos públicos, como Banestes e Banco do Brasil, e de instituições privadas. Todos continuam financiando, na maioria das vezes, 80% do valor do imóvel e, em alguns casos, até 90%. O problema é que, em geral, as taxas de juros desses bancos são mais altas. O negócio é fazer simulações em todos os sites para ver onde vale mais a pena e em que situação: é melhor dar entrada menor, mas pagar juros mais altos? Ou o contrário?

Na opinião de especialistas, este é um bom momento para o consumidor levar em consideração a compra de um imóvel novo. Hoje, as incorporadoras estão com estoque alto de imóveis prontos, e o comprador está com poder de negociação forte. Vai ter uma pressão pela redução de preço e é um bom momento para as incorporadoras aproveitarem essa oportunidade.

Simulação para imóvel usado no valor de R$ 700 mil

Uma simulação feita pela Anefac mostra que, no caso de um imóvel usado no valor de R$ 700 mil, a entrada mínima para financiamento pela Caixa passou de R$ 140 mil para R$ 350 mil, levando em consideração que os recursos estariam aplicados mensalmente na poupança. Ou seja, uma diferença de R$ 210 mil. O que exigirá mais tempo de economia para reunir o valor exigido para a entrada.

ANTES

– Aqui, o banco estaria financiando o valor de R$ 80% correspondente ao valor de R$ 560 mil e o consumidor precisaria ter o restante de 20% (montante de R$ 140 mil);

– em 3 anos ele precisaria poupar mensalmente o montante de R$ 3.495,61;

– em 5 anos ele precisaria poupar mensalmente o montante de R$ 1.945,40.

AGORA

– Aqui, o banco estaria financiando o valor de R$ 50% correspondente ao valor de R$ 350 mil e o consumidor precisaria ter os outros 50% (montante de R$ 350 mil);

- em 3 anos ele precisaria poupar mensalmente o montante de R$ 8.739,02;

- em 5 anos ele precisaria poupar mensalmente o montante de R$ 4.863,49.

Regras para financiamento de imóveis usados

Caixa

Financia até 50% do valor do imóvel pelo Sistema Financeiro de Habitação (SFH) e até 40% pelo Sistema Sistema Financeiro Imobiliário (SFI);

Taxa balcão efetiva: 9,45% ao ano.

Banco do Brasil

Financia até 80% do valor de imóveis novos ou usados;

Taxa de juros referencial: 9,9% + TR.

Banestes

Financia, pelo SFH, até 90% com sistema de amortização SAC e 80% com sistema Price

Taxa de juros: 8,27% ao ano + TR

Itaú-Unibanco

Financia até 80% do valor de imóveis novos ou usados, com valor mínimo de R$ 50 mil;

Valor da parcela deve comprometer até 35% da renda líquida do comprador;

As taxas de juros são negociadas após aprovação de crédito.

Bradesco

Financia até 80% do valor para imóvel novo ou usado;

Prazo máximo do financiamento é de 30 anos;

Valor da parcela deve comprometer até 35% da renda líquida do comprador;

Taxa efetiva balcão para imóveis até R$ 750 mil: 9,60% ao ano.

Santander

Financia até 80% do valor de imóveis novos e usados;

Taxa de juros a partir de 9,6% ao ano + TR (condições de crédito variam de acordo com o perfil do cliente e seu relacionamento com o banco).

HSBC

Financia até 80% do valor de imóveis novos ou usados;

O prazo máximo do financiamento é de 30 anos;