Regras de boa convivência em condomínios

Quem mora em condomínio sabe que é preciso seguir regras e, principalmente, exercer a gentileza para viver em harmonia. Caso contrário, a vida pode se tornar bem difícil em um ambiente coletivo. Mas há soluções bem interessantes. Veja dois exemplos enviados pelo advogado especialista em Direito Imobiliário, Diovano Rosetti:1 - Um síndico, estava em seu escritório e recebeu um telefonema do prédio vizinho de que um morador, do seu edfício estava jogando ovos na área de lazer do condomínio ao lado. Imediatamente o síndico, pelo horário e pela posição do arremesso dos ovos , já sabia quem era o autor do fato. Seu filho. Assim, se dirigindo para sua casa, buscou o filho e o levou à presença do vizinho, para pedir desculpas e lavar a sujeira. O vizinho, argumentou que não precisava e estava tudo bem, aceitando as desculpas. Contudo o síndico, não satisfeito, fez questão de enviar a própria multa para sua unidade e pagar, descontando da mesada de sua filho. 2 - Um morador tinha sua unidade exatamente em cima da área de lazer e vivia reclamando do barulho que os festeiros faziam, após as 22 horas. Assim, alguém teve a ideia da próxima vez, convidar este vizinho, assim não haveria reclamação, pois ele estava presente na festa. Desta forma foi feito e o morador compareceu à festa, comeu, bebeu e após retornar para sua unidade, providenciou a reclamação de que os demais moradores estavam fazendo barulho, após as 22 horas. Veja regras básicas de etiqueta para a boa convivência em condomínios: Barulho - Respeite os horários de silêncio estabelecidos pelo condomínio. Música alta, furadeira, máquina de lavar e ensaios com a banda só entre às 10h e às 22h.- Evite andar de salto alto dentro de casa, a não ser que ela seja toda acarpetada. Só assim o som será abafado no andar de baixo.- Quando o animal de estimação do seu vizinho estiver fazendo muito barulho, primeiramente, converse com o dono. Muitas vezes, o proprietário do cão ou gato passa o dia inteiro fora de casa e nem sabe que o animalzinho está causando transtorno.- Na hora de empurrar móveis e fazer outros barulhos que podem incomodar o vizinho de baixo ou de cima, tenha bom senso: faça isso em horários razoáveis para evitar acordar o seu vizinho, por exemplo. No elevador - O porteiro é um funcionário do condomínio e não particular. Não peça para que ele abandone o posto dele para fazer alguma entrega: além de errado, pode colocar em risco a segurança do prédio.- Tenha bons modos mesmo que esteja sozinho. Lembre-se que a maioria dos prédios, atualmente, têm câmeras de segurança.- Suba com o carrinho de supermercados e com sacolas de compras pelo elevador de serviço. Assim, você evita desconforto no caso de visitantes que queiram utilizar o elevador social.- Cachorros devem sempre circular por áreas comuns, inclusive o elevador, com coleira, focinheira e no colo do dono. Caso o seu cão tenha porte grande, espere o elevador ficar vazio para descer com o seu pet.- Elevador não é brinquedo: é preciso ensinar as crianças a não apertarem diversos botões, pois podem danificar o elevador, prejudica o dia a dia das pessoas e pode até causar acidentes. Na piscina ou na sauna - Evite correr em volta da piscina, assim como dar saltos que molhem as pessoas que estão fora.- Também atente para o consumo de comidas e bebidas na área da piscina. Eles devem ser consumidos fora da piscina para evitar contaminar a água. Prefira alimentos que não fazem sujeira e utilize copos e pratos de plásticos para evitar cortes e acidentes com vidro. Na churrasqueira ou no salão de festas - Após usar a churrasqueira ou o salão de festas, deixe o local limpo- Cada espaço tem um limite de pessoas para garantir a segurança e o sucesso da festa. Pergunte ao síndico ou zelador quantos convidados a festa pode ter antes de convidar os amigos.- Se possível, deixe uma lista de convidados na portaria para evitar penetras e garantir a segurança.- Toda festa precisa de música, mas dentro de um volume razoável, que não incomode os vizinhos. O som pode ficar ligado até às 22h. Garagem - Não buzine, use luzes baixas e respeite a sua vaga- Não use sua vaga como depósito- Respeite o limite de velocidade- Deu uma raladinha no carro ao lado? Deixe um bilhete se identificando, pedindo desculpas, e permita que o vizinho escolha a melhor maneira de reparar o automóvel- Quando dois carros se encontram, a preferência é sempre de quem está chegando.Devolva sempre o carrinho de compras ao seu local de origem