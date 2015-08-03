Oportunidades para adquirir seu imóvel

Your browser does not support the audio element. CBN Imóveis - Lucia Gonçalves - 03-08-15

Em época de crise econômica, construtoras dão descontos de até 20% na compra de imóveis. Acompanhe a edição desta segunda-feira do CBN Imóveis, com a comentarista Lucia Gonçalves. Há mais imóveis à venda do que clientes à procura da casa própria na Grande Vitória. E nesse desequilíbrio entre oferta e demanda que o consumidor pode se dar bem. Quem tem dinheiro para pagar à vista pode conseguir até 20% de desconto no preço do imóvel, mas aqueles que não dispõem da totalidade também contam com boas notícias.

Os maiores descontos são para quem antecipa os pagamentos de apartamento na planta. Os descontos para imóveis prontos são poucos menores. Estão na faixa dos 10%. Donos de imóveis usados, diante da maior rigidez do crédito imobiliário para esse segmento, também estão facilitando o pagamento.

Grande Vitória

Na Capital, Jardim Camburi não tem grande estoque de imóveis novos, mas há lá um bom volume de unidades usadas à venda. Na Serra, Colina de Laranjeiras e Morada de Laranjeiras receberam muitos empreendimentos imobiliários nos últimos anos, sendo os bairros da Serra com maior estoque de unidades.

Em Vila Velha, a região de Itaparica é a que concentra a maior parte de unidades em construção e à venda da Grande Vitória. A grande oferta tem levado construtoras a darem descontos ao consumidor.

Em Cariacica, Campo Grande é a região de Cariacica com maior crescimento imobiliário e com maior quantidade de unidades disponíveis para a venda.

Como obter melhores descontos

1. Sempre faça uma contraproposta

A recomendação é que o potencial comprador peça de cara um desconto de no mínimo 5% do valor pedido pelo vendedor. O proprietário já espera receber uma contraproposta.

2. Seu poder de barganha aumenta se tiver dinheiro à vista

A forma de pagamento é um argumento poderoso na hora de pedir um desconto ao vendedor. Quem tem condições de pagar à vista, em dinheiro, terá a melhor ferramenta de negociação com o proprietário. Quanto maior a entrada, maior o poder de negociação.

3. Descubra se o imóvel precisa de reforma

Antes de fechar a compra, peça a orientação de algum especialista do setor de construção para avaliar o imóvel a ser adquirido pra identificar futuros gastos com manutenção, e comprador pode pedir redução do preço do imóvel, pelos futuros gastos. E pra fechar por um preço menor também. Se o imóvel a ser adquirido for usado e necessite de alguma reforma pode ser pedido um desconto, por volta de 5%, se estiver ruim pode pedir um pouco mais.

4. Pesquise qual é o preço justo do imóvel

O imóvel que oferece valores acima do mercado, na grande maioria, possui alguma margem para negociação. O que já possui preços de acordo com o mercado, não permite negociar. O interessado pesquise os imóveis mais vendidos na região e que sejam similares ao que está buscando. Se o preço fechado por eles foi menor que o anunciado, esse pode ser um argumento para abater o valor.

5. Saiba se o vendedor tem pressa para vender

Quanto maior for a urgência do proprietário para vender o imóvel, maior será sua disposição para abrir mão do preço pedido.

6. Identifique falsas liquidações