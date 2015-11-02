Morador pode ser multado por não pagamento de condomínio

Uma decisão inédita da Justiça abriu precedente para multar quem não paga condomínio. O Superior Tribunal de Justiça autorizou um prédio a cobrar mais 10% de multa sobre o valor total da dívida de um inquilino – o convencional são 2%.

O tribunal usou uma expressão que já existe no Código Civil para classificar o inadimplente: é conduta antissocial. E mais: reconheceu a crise econômica, que muita gente está sem dinheiro para pagar as contas, mas que quem deixa de pagar a taxa de condomínio acaba prejudicando os vizinhos. No caso do morador alvo da multa autorizada pelo STJ, a inadimplência era de mais de 10 meses. A dívida dele, e de outros, acaba sendo rateada por quem paga em dia.

Your browser does not support the audio element. CBN Imóveis - Lucia Gonçalves - 02-11-15

A Associação Brasileira de Administradores de Imóveis diz que a inadimplência no pagamento de condomínios aumentou de 4,97% entre janeiro e agosto do ano passado para 6,62% este ano. A decisão não obriga outros tribunais a autorizar a aplicação de multa acima de 2%, mas ela vai servir como base para pedidos semelhantes que chegarem ao Superior Tribunal.

Veja que outras punições podem ser aplicadas em inadimplentes e o que é proibido:

1 - Multa de 2% sobre o valor do débito e juros de até 1% ao mês, de acordo com convenção do condomínio, sobre as taxas em atraso.

2 – O condomínio também pode proibir que o morador que está devendo vote em assembleia.

3 - A multa punitiva, que é estipulada pelo artigo 1.337 do Código Civil, para o morador que é devedor constante de condomínio, também pode ser aplicada desde que aprovada em assembleia. Ou seja: aquele que sempre está atrasado pode ter que pagar multa de 5 a 10 vezes o valor da taxa de condomínio.

4 - Na convenção, os condomínios podem estabelecer regras do uso do salão de festas, espaço gourmet, cinema, spa, churrasqueiras. Em caso de inadimplência, o devedor não pode fazer a reserva desses locais.

O que pode dar margem à recurso na Justiça:

1 - Proibição de uso de piscina, quadras e outras áreas que não geram custos para o condomínio: há advogados que concordam com a prática, outros entendem que o morador não deve ser privado de se utilizar de nenhum tipo de área do condomínio.

Ações que não podem ser tomadas:

1 - Corte de água, energia elétrica, elevador e gás: são considerados fundamentais para a moradia.

2 - Afixar lista enumerando quem está inadimplente com o condomínio em locais como elevador e quadro de avisos pode ser interpretada como dano moral.

Cobrança judicial: