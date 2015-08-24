No CBN Imóveis desta segunda-feira (24), a comentarista Lucia Gonçalves explica como o projeto de lei que aumenta a correção do FGTS pode impactar na hora do financiamento do imóvel.

A Câmara dos Deputados aprovou na semana passada, em votação simbólica, o projeto de lei que aumenta a correção do saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), equiparando-a ao rendimento da poupança. Pelo texto, no primeiro ano, o FGTS será corrigido em 4% mais TR; no segundo ano, 4,75% mais TR; no terceiro ano, 5,5% mais TR; e no quarto ano, terá as mesmas regras da poupança. A nova taxa, que ainda precisará ser aprovada no Senado, valerá para os depósitos feitos a partir de 2016.

Your browser does not support the audio element. CBN Imóveis - Lucia Gonçalves - 24-08-15

E com isso, a Caixa Econômica Federal já estima impactos nos financiamentos da casa própria com a aprovação do projeto de lei que altera a remuneração do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A mudança pode acarretar, segundo a instituição, um aumento de até 37,7% nas prestações, já que os juros também vão ser reajustados. As alterações valerão apenas para novos contratos - ainda sem data para início.

Vamos entender como isso funciona. Cada trabalhador da iniciativa privada com carteira assinada tem uma conta no FGTS, composta por 8% do salário depositados mensalmente pelos empregadores. O dinheiro pode ser sacado, exclusivamente, em caso de demissão sem justa causa, aposentadoria, compra de imóvel ou para abater saldo devedor de financiamento habitacional.

Atualmente, a correção das contas do FGTS é feita com base na taxa referencial, mais juros de 3% ao ano. Com mudança na correção do FGTS, o fundo será reajustado mensalmente pelo mesmo índice da poupança, que gira em torno de 0,5% ao mês, mais taxa referencial, alcançando 6,17% ao ano. A alteração teria impacto nos depósitos feitos a partir de 1º de janeiro de 2016.

De acordo com a Caixa, em um financiamento médio, por exemplo, de R$ 97 mil, a prestação passaria de R$ 762,43 para R$ 1.018,99. Neste caso, a alta seria de 33,6%. A instituição argumenta que, considerando a mesma renda bruta familiar, a nova taxa de juros para o cliente diminuiria a capacidade de financiamento em até 27,42%.

A secretária Nacional de Habitação, Inês Magalhães, já se manifestou sobre a correção: "O impacto entre os trabalhadores com renda mais baixa seria alto, já que 74% dos trabalhadores que tem conta ativa no FGTS ganham até quatro salários mínimos".No programa Minha Casa, Minha Vida, de acordo com simulação da Caixa, em um financiamento de R$ 81 mil, a prestação passaria de R$ 571,20 para R$ 787,01, resultando em um aumento de 37,7%.