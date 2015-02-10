Justiça condena construtora após atraso na entrega do imóvel

A juíza Marília Pereira de A. Bastos, da 3ª Vara Cível de Vila Velha, condenou uma construtora ao pagamento de indenização de aproximadamente R$ 40 mil, acrescido de juros e correção monetária a um comprador por atraso na entrega de imóvel em quase um ano. Além da rescisão de contrato com restituição dos valores investidos, a construtora terá de arcar com multa por danos morais. A decisão foi publicada no Diário da Justiça na semana passada.O comprador entrou com a ação solicitando o fim do contrato uma vez que o imóvel foi adquirido com prazo de entrega para fevereiro de 2010, mas só foi liberado para financiamento em fevereiro de 2011, fato que levou o homem a comprar outro imóvel.Atrasos na entrega de obras estão entre as principais reclamações de compradores de imóveis junto a órgãos de defesa do consumidor, como o Procon. Para quem já fez a compra e está enfrentando o atraso, o primeiro passo é contatar a construtora para solicitar o cancelamento de juros e correção cobrados após a entrega prevista inicialmente e até o recebimento efetivo das chaves.Se não houver acordo, o comprador deve procurar o Procon, que vai abrir processo administrativo contra a construtora. O órgão de defesa do consumidor não tem poder para cobrar indenização para o comprador, mas pode multar a construtora.Toda a documentação juntada pelo Procon vai servir para basear processo que o comprador pode ingressas na Justiça, aí sim exigindo seus direitos, como suspensão ou recebimento dos custos já pagos indevidamente, e indenizações por danos morais e materiais.Nos casos mais extremos, o comprador tem o direito até de rescindir o contrato e exigir a devolução de tudo que foi pago, corrigido. Prejuízos por ter que alugar outro imóvel também podem ser cobrados da construtora. E até mesmo prejuízo por ter perdido a venda do imóvel onde o comprador mora e que seria já teria compra garantida na ocasião da entrega da nova obra.Eventuais despesas que ocorram antes a entrega das chaves, como aquelas com IPTU e condomínio, também são de responsabilidade da construtura.E quem ainda não assinou o contrato de compra, deve se precaver e exigir que o contrato informe a previsão de multa em caso de atraso na entrega. E para poder cobrar esse ressarcimento, é preciso que o mês e ano da entrega do imóvel estejam definidos no contrato. Em geral, os contratos trazem como prazo máximo de atraso 180 dias, o que é aceito pelo Justiça.Para isso, guarde todo tipo de publicidade sobre o imóvel, como panfletos, fotos do apartamento decorado e da maquete e até de placas em que constem mensagens do tipo "Mude-se em tal mês de tal ano". Elas podem servir de prova em caso de você ter problemas e precisar acessar a Justiça. Ouça o comentário de Lucia Gonçalves.