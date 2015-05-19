Inflação dos aluguéis deu salto em abril

O Índice Geral de Preços do Mercado, o IGPM, usado como referência para reajuste de alugueis deu um salto no mês de abril e fechou a 1,17%, segundo levantamento da FGV. este ano, o índice já acumula alta de 3,21%.

Your browser does not support the audio element. CBN Imóveis - Lúcia Gonçalves - 19-05-15

Se a tendência de alta se confirmar, é bom o inquilino se preparar para negociar, e muito, com o dono do imóvel. O primeiro passo é pesquisar preços de unidades semelhantes no bairro para verificar qual é a média do valor do aluguel.

Bons argumentos na hora de tentar um reajuste mais baixo é pontualidade nos pagamentos e boa conservação do imóvel.

Se o imóvel estiver precisando de uma pequena reforma ou conserto, o inquilino também pode se oferecer para realizar as melhorias em troca de um reajuste menor.

Também vale lembrar que o ideal é começar a negociação da renovação do contrato antes dele terminar, em torno de um mês porque, se não houver acordo, o inquilino tem tempo de procurar um outro imóvel, mais barato.

Outro argumento é que, mesmo com o mercado aquecido, a troca de inquilino tem um custo para o proprietário. E ficar com o imóvel vazio significa ter que arcar com pagamento de condomínio e IPTU, por exemplo.

Por fim, vale a pena ao inquilino checar a diferença entre o valor do aluguel e a prestação de um financiamento para compra de um imóvel já pronto. É só procurar um banco e fazer simulações. se os valores forem próximos, vale a pena partir para a casa própria.