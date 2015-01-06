Imóveis: optar por um novo ou usado?

Não existe resposta pronta sobre qual é a melhor opção na hora de comprar um imóvel: casa ou apartamento, novo ou usado, terreno ou construído. A decisão varia de acordo com o perfil do comprador e requer planejamento e paciência.Comprar um lote, por exemplo, permite economizar bastante na obra e personalizar a casa. Você pode deixar o imóvel com seu estilo, tem mais liberdade. Os custos são menores, mas uma obra exige conhecimento e paciência, porque pode demorar anos.Para quem tem idosos e crianças na família e não quer esperar tanto tempo, é mais vantajoso comprar uma casa já construída em um condomínio fechado.A principal vantagem dos imóveis usados é a maior opção de escolha na localização desejada para o comprador. Há bairros mais tradicionais que dificilmente têm áreas disponíveis para novos lançamentos. Esses imóveis, mesmo os apartamentos, costumam ser mais espaçosos do que os mais novos, apesar de não contar, na maioria das vezes, com área de lazer e itens como piscina, academia e sauna.Além das opções de lazer, imóveis novos podem oferecer uma forma de pagamento mais vantajosa, especialmente quando é adquirido ainda na planta. Há facilidade de compra. Você paga em torno de 30% do valor em três anos e só depois assume outros 70%.A principal vantagem dos apartamentos em relação às casas é a segurança, mas nem sempre isso é real. Edifícios mais antigos, muitas vezes, não têm porteiro nem zelador. Deve-se ter em mente, também, que o valor das taxas depende, além dos serviços oferecidos, da manutenção feita pela administração e do número de imóveis que vão dividir os custos.Prédios mais antigos, por terem apartamentos mais espaçosos, possuem menos unidades por bloco, o que aumenta o valor do condomínio, mesmo que não ofereça serviços. Ter funcionários próprios também costuma ser mais caro do que contratar empresas para terceirizar os serviços de segurança e a manutenção.No caso de empreendimentos mais recentes, existem mais unidades, o que permite conciliar a oferta de serviços e lazer como piscina e academia com taxas razoáveis.Além do preço, o comprador precisa estar atento à situação financeira e legal do empreendimento. Por isso, é preciso pedir ao síndico as atas de reunião e os últimos balancetes. Ali, é possível ter ideia dos custos envolvidos e descobrir dívidas.Checar se o condomínio tem problemas na Justiça, se é réu em processos trabalhistas e se, nas atas, consta alguma situação grave de conflito que possa gerar uma demanda judicial no futuro também é essencial.Quanto aos novos edifícios, o cuidado maior deve ser na verificação do registro de incorporação da obra e da idoneidade das empresas responsáveis pelo empreendimento. É preciso ter atenção a detalhes como as vagas na garagem. No caso de imóvel usado, os prédios já tem isso demarcado, e elas podem ser cativas. Mas, em novos, as vagas são muitas vezes definidas por sorteio realizado na primeira reunião de condôminos - podendo mudar de tempos em tempos.