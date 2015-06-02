No quadro CBN Imóveis desta terça-feira (2), a comentarista Lucia Gonçalves fala sobre garantia do imóvel, atendendo a pergunta do ouvinte Francisco. Ele comprou um imóvel, já pronto, há cerca de 3 anos. O imóvel já estava pronto há mais ou menos cinco anos. Ele relata que, agora, descobriu que havia cupins nas portas e marcos. Ele entrou em contato com a construtora e foi informado de que a garantia já havia passado. Francisco então providenciou a troca das portas, mas quando o pedreiro iniciou o serviço, viu que havia pedaços de madeiras no meio das paredes para segurar os marcos das portas. Segundo o ouvinte, ao invés de colocar concreto, colocaram tocos de madeiras para preencher espaços e atrair cupins. Ele quer saber se pode acionar a empresa na Justiça e pedir ressarcimento, porque quando fez a vistoria não tinha como ver o problema dentro da parede. De acordo com o advogado especializado em Direito Imobiliário, Diovano Rosetti, no caso de defeitos que não são aparentes, o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor prevê o prazo de cinco anos de garantia, a contar do conhecimento do dano, para reclamação junto ao prestador de serviço ou produto. Então, se for comprovado que o defeito no imóvel do Francisco é de responsabilidade da construtora - o que pode ser feito a partir de laudo de um especialista -, já que houve a negativa da empresa para correção do problema, ele pode procurar um advogado e requerer o ressarcimento do conserto na Justiça.

Prazos - Problemas aparentes ou de fácil constatação. Identificados em uma vistoria visual (vidros quebrados; interruptor que não funciona, rachaduras; azulejo fora do padrão; cômodos e paredes em medidas diferentes do contratado)Garantia: 90 dias após a entrega das chavesComo solucionar? R.: Entre em contato com a construtora, registrar a reclamação e pedir o reparo - Problemas ocultos e percebidos ao longo do tempo (goteiras; vazamentos; ruídos; canos que entopem - os defeitos, contudo, não podem ser consequência de mal uso ou falta de manutenção)Garantia: até um ano a contar da entrega das chaves ou a partir do momento em que o defeito aparecer ou for constatado - Problemas que não podem ser corrigidos: caso de metragem errada do imóvel Como solucionar? R.: Como não é possível reparar um vício, é preciso chegar a um acordo com a construtora. Sem acordo, o comprador pode pedir a rescisão do contrato, a devolução do dinheiro pago e indenização pelos prejuízos e danos causados na Justiça - Falhas graves (telhado ou varandas que podem despencar; infiltração generalizada; estrutura com risco de desabamento) Garantia: cinco anos da data da construção. Caso o comprador encontre o problema após o prazo, ele pode entrar na Justiça contra a construtora, desde que prove que o problema não é decorrente do mau uso Acompanhamento da obra Deve ser feita uma comissão de moradores prévia, antes da entrega da obra, composta por três ou quatro pessoas que tenham disponibilidade para acompanhar a construção mês a mês e verificar se está sendo seguido o cronograma estabelecido no contrato, o número de operários que estão trabalhando, se não está havendo desvio de operários para outro empreendimento