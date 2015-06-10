Financiamento para reforma de sua casa

Muita gente ainda desconhece a existência de linhas de crédito para financiamento de reforma de imóvel. São diversas as facilidades que este tipo de crédito oferece: no financiamento para reforma e construção você consegue taxas de juros muito baixas se comparado com empréstimos obtidos no crédito pessoal. Mas para conseguir o crédito financiado para reforma é necessário aprontar um projeto com as especificações da reforma. Toda documentação do imóvel deve estar completamente em dia com todos os órgãos do governo.O projeto parece ser a parte mais complicada de todo processo, para ter a liberação do dinheiro do financiamento para reforma ou construção, é preciso especificar desde o que será feito com detalhes no imóvel, inclusive detalhes do orçamento dos materiais e do serviço com valores estimados.

Your browser does not support the audio element. CBN Imóveis - Lúcia Gonçalves - 09-06-15

Se você tem toda papelada e está disposto em fazer o financiamento para reformar seu imóvel residencial ou comercial, fique atento à taxa de juros cobrados para o financiamento para reforma, que variam muito: giram em torno de 5% ao ano a até 38% ao ano, em bancos pesquisados. Em geral, quem optar por menor prazo de pagamento consegue taxas mais baixas.

O prazo para pagamento também é variado: vai de até 4 anos a 30 anos. Mas o prazo médio é de 5 anos. O valor financiado varia de R$ 1 mil até 90% do valor da reforma. O valor do empréstimo para reforma da casa pode ser creditado na conta do correntista ou o cliente pode utilizar a linha especial ao obter um cartão específico.

Se a opção for pelo crédito em conta, o cliente pode escolher as lojas e o prestadores de serviços de sua preferência. O banco somente pode exigir documentos, como notas fiscais, que comprovem que as despesas estão relacionadas à obra. A regra impede a contratação de trabalhadores autônomos que não emitem nota fiscal.