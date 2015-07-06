Em quais situações podemos desistir e quais são as consequências?

Your browser does not support the audio element. CBN Imóveis - Lucia Gonçalves - 06-07-15

Uma dúvida frequente de quem compra um imóvel é: em que situações posso desistir do negócio e quais são os meus direitos. Um dos casos em que a compra pode ser desfeita e mais recorrente é o atraso na entrega do imóvel. Neste caso, o comprador deverá receber todo o valor pago corrigido e em parcela única, e poderá pedir ressarcimento por despesas extras, como aluguel.

Outro motivo que pode levar o consumidor a querer desistir da compra é a entrega de um imóvel diferente do que constava no memorial descritivo. Por exemplo: casa entregue em lote diferente, no caso de condomínios; apartamento com medida menor do que a descrita.

Do valor a ser devolvido podem ser descontados os gastos da construtora com administração e propaganda, e correspondente ao período de ocupação do imóvel, se o comprador tiver morado na unidade.

Além de receber o valor pago de volta e corrigido, o comprador pode ainda solicitar na Justiça indenização por danos morais ou pelo fato de ter tido despesas em função dos problemas provocados pela construtora, como o pagamento de um aluguel por mais tempo que o previsto.

Ainda que a construtora não tenha feito nada de errado, o consumidor tem o direito de desistir da compra, no caso de problemas financeiros, por exemplo. Nesse caso, a construtora pode reter as quantias referentes a despesas administrativas, e devolver apenas parte do que foi pago ao consumidor. Em geral, as construtoras estabelecem em contrato a possibilidade de reter entre 20% e 30% do valor total do imóvel. Mas a Justiça tem determinado uma retenção de 10% a 15%, em geral.

As decisões judiciais nesse sentido têm determinado uma retenção de 10% do total pago pelo comprador. E o consumidor não deve aceitar eventuais acordos sob a ameaça de ter o nome inscrito em cadastros de inadimplentes, nem topar receber seu dinheiro de volta em parcelas.

Mas um alerta: o comprador não deve parar de pagar pelo imóvel se pensa em desistir da compra, porque quando se torna inadimplente perde seus direitos. A construtora deve ser notificada da desistência. Tudo tem que ser documentado e autorizado judicialmente, se for o caso.

Outros motivos que podem levar à desistência são o desemprego do comprador e a mudança do consumidor de cidade.

Mesmo no caso de um imóvel usado é possível desistir da compra em certas situações. Se for constatado um defeito grave, o comprador tem um prazo para desistir da compra. É o que ocorre, por exemplo, quando se constata uma infiltração grande ou um problema estrutural que já existiam antes da compra e não foram constatados durante a vistoria.

Esse prazo, de acordo com o Código Civil, é de um ano após a constatação do problema. Se tiver havido a intermediação de uma imobiliária e for o tipo de defeito que a empresa deveria conhecer, o prazo sobe para cinco anos.

Se for um problema de construção, a construtora pode ser responsabilizada e, nesse caso, o prazo é geralmente aquele da vida útil da estrutura com defeito.

Se o imóvel não tiver sido financiado, o comprador deve acionar o vendedor para desistir da compra. Agora, se o imóvel for financiado, a negociação tem que ser com o vendedor e o banco. A solução pode ser transferir o financiamento a terceiros que se interessem em comprar o imóvel.