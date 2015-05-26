Como funciona a demarcação de vagas de garagem em condomínio

No quadro CBN Imóveis desta terça-feira (26), a comentarista Lucia Gonçalves esclarece dúvidas enviadas por ouvintes, entre elas, como funciona a demarcação de vagas de garagem em um condomínio e quais impostos precisam ser pagos na compra de um imóvel. Ouça:

Your browser does not support the audio element. CBN Imóveis - Lúcia Gonçalves - 26-05-15

Emerson, da Serra - Estou vendendo meu primeiro imóvel. Preciso pagar imposto se for comprar outro? E em relação ao que vender, tem algum pagamento?

- No caso do novo imóvel, o comprador tem que pagar o imposto sobre transmissão de imóveis, que varia de 2% a 4% do preço do imóvel, aqui no EStado. Também é o comprador quem arca com o registro e escritura de compra em cartório, o que varia de R$ 1.421,43 (para imóveis de R$ 100 mil a R$ 200 mil) a R$ 3.130,69 (para imóveis para imóveis a partir de R$ 200 mil). No caso de imóveis financiados, os papeis do financiamento já servem como escritura. A lista traz ainda a certidão negativa de dívidas, que custa R$ 700 e o corretor (se houver esse tipo de intermediação, que varia de 6% a 8% do valor do imóvel.

- No caso da venda do imóvel, segundo o advogado especialista em Direito Imobiliário, Diovano Rosetti, se a diferença de valor em relação ao novo imóvel comprado for muito grande, será preciso pagar o lucro imobiliário, junto à Receita Federal, ou se no prazo de 180 dias utilizar o dinheiro para comprar de outra moradia.

Márcia - A construtora demarcou as vagas de garagem depois que já estávamos morando. Quando estava em construção os compradores foram informados que não teriam vagas trancadas. Mas agora, para tirar um carro precisa mexer mais de 4 carros. O que fazer?

- É preciso verificar no contrato firmado com a construtora se as vagas eram livres e sem qualquer obstáculos. Se realmente consta no contrato as vagas livres, o morador deve exigir que a construtora cumpra o que estava previsto no documento. Caso contrário, o comprador poderá requerer um abatimento do valor do imóvel ou até rescindir o contrato, e pedir na Justiça indenização por perdas e danos, materiais e morais.

Ouvinte que não se identificou - Dei entrada na Caixa, no dia 2 de abril deste ano, para financiar uma casa. Me chamaram dizendo que meu financiamento inicial no valor de R$ 140 mil foi para R$ 160 mil, mas só serão financiados 70% e não 90%. Pode?

- A Caixa anunciou mudanças nos limites de concessão de crédito imobiliário para imóveis usados, o que parece ser o caso do ouvinte. Pelas novas regras, os financiamentos com recursos da poupança terão uma redução do limite do valor total financiado de 80% para 50% do valor do imóvel no Sistema Financeiro de Habitação (SFH), e de 70% para 40% para imóveis no Sistema Financeiro Imobiliário (SFI).

Com as mudanças, quem comprar um imóvel usado pelo SFH terá que dar uma entrada de no mínimo 50% e financiar a outra metade. Antes, a entrada mínima era de 20%. No caso do SFI, o valor mínimo da entrada passará a ser de 60%, para o consumidor financiar os outros 40%.