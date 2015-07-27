Como evitar problemas na aquisição de terrenos

Your browser does not support the audio element. CBN Imóveis - Lucia Gonçalves - 27-07-15

Se você acha que o preço de casas e apartamentos subiu demais nos últimos anos e pretende comprar um terreno, tome cuidado. Por trás dos investimentos em terrenos, há uma lógica bem diferente da compra de apartamentos. No CBN Imóveis desta segunda-feira, a comentarista Lúcia Gonçalves explica os riscos e as vantagens desse tipo de investimento.

Em tempo de crise financeira, muita gente está preferindo comprar um terrenos ao invés do imóvel pronto. Assim, vai construindo aos poucos, conforme dá o dinheiro, sem pagar juros de financiamento. Mas é o tipo de compra que requer cuidados por parte do comprador para que não tenha prejuízo. No caso de um terreno, então, a atenção tem que ser redobrada. E a primeira recomendação é: nunca compre o lote sem visitar o local. Também não antecipe qualquer valor ao vendedor, mesmo que seja só entrada, reserva ou sinal. Isso só deve ser feito após a assinatura do contrato.

Na prefeitura, verifique se o loteamento está devidamente aprovado e se o cronograma de obras foi ou está sendo cumprido. Também confira se o local não é de proteção de mananciais – são áreas legalmente protegidas como represas, rios e nascentes. Essas áreas apresentam restrições de uso, também necessitam de aprovação de órgãos específicos.

Na Secretaria Municipal da Habitação, veja se a área não é de utilidade pública ou de interesse social, casos em que poderão ocorrer desapropriações. Solicite, ainda, certidão negativa de débito de IPTU, para evitar surpresas relativas a débitos pendentes do terreno.

No Cartório de Registro de Imóveis, confira se o terreno está registrado e solicite uma certidão negativa de ônus e alienação, para comprovar que não há pendência judicial e quem é o verdadeiro proprietário.

O comprador também pode consultar o cadastro de reclamações do Procon antes de assinar o contrato, para verificar se a empresa possui reclamações e se elas foram solucionadas. No Conselho Regional de Corretores de Imóveis é possível levantar a idoneidade da empresa corretora.

Não acredite em propostas verbais dos vendedores, especialmente em relação a irregularidades em documentações. Só adquira o imóvel se a situação do lote ou terreno estiver regularizada.

Depois de todas essas conferências, o comprador pode assinar o contrato de compra. É obrigatório constar: indicação do lote - conferindo sua localização com a planta aprovada pela prefeitura; valor total do lote e do sinal dado, modo e forma de pagamento e de reajuste; e taxa de juros para a venda em prestações, entre outros itens. Assine e date as vias da proposta ficando com uma delas, e risque todos os espaços em branco.

Comprador e vendedor podem estabelecer, na hora do pagamento do sinal, o direito de arrependimento. Se a desistência for do comprador, ele perde o sinal dado; se o vendedor é quem desiste, ele deve devolver o sinal em dobro.

O pagamento da entrada deve ser com cheque nominal ao vendedor. É uma garantia para o comprador. Verifique se há outras despesas ou obrigações a serem cumpridas. É o caso de taxa de conservação e manutenção, filiação à associação de moradores e padrão construtivo, por exemplo.