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Caixa corta dinheiro para financiamento de imóveis

Para isso, o FGTS poderá financiar casa própria com valor de até R$ 300 mil

Publicado em 12 de Maio de 2015 às 17:07

Publicado em 

12 mai 2015 às 17:07
O governo estuda permitir que recursos do FGTS sejam usados para conceder crédito na compra de imóveis de até R$ 300 mil. Hoje o teto é de R$ 190 mil, voltado para financiar habitação popular, do Minha Casa, Minha Vida. Hoje, os recursos do FGTS atendem famílias com renda bruta de até R$ 5,4 mil mensais. Não há ainda definição sobre novos limites de renda, caso o valor teto do imóvel seja ampliado. Hoje, só Caixa e Bando do Brasil operam com dinheiro do FGTS, mas a ampliação do limite de financiamento com dinheiro do FGTS bancos privados podem entrar no segmento.
CBN Imóveis - Lúcia Gonçalves - 12-05-15
O objetivo é aumentar os recursos destinados ao crédito imobiliário, por que os saldos das cadernetas de poupança, usados para esse tim, vem baixando mês a mês. Tanto que a Caixa Econômica orientou sua rede a suspender todos os novos pedidos de financiamento imobiliário com base em recursos da caderneta de poupança. Nos últimos meses, houve saque recorde da caderneta e a Caixa ficou sem recursos para emprestar.A informação é que a “prioridade” da Caixa era contratar o que tinha sido aprovado até o dia 10 de abril, antes de a Caixa subir os juros.Segundo um gerente ouvido pela Agência Estado, em condição de anonimato, “do que foi aprovado a partir do dia 13 de maio não temos garantia de contratação, porque o banco não tem recurso para fazer essas operações”, afirmou o gerente. “Nos orientaram a ter cuidado para não prometer o financiamento ao cliente e depois não cumprir porque o banco não tem o dinheiro disponível”, completou.Correspondentes bancários da Caixa já estariam sugerindo aos clientes fazer os financiamentos em bancos privados, porque não há prazo para a retomada das operações.Aos poucos, a Caixa foi colocando barreiras a novas concessões de crédito, até chegar à decisão de que não aprovaria novos financiamentos, principalmente para aqueles que não têm relacionamento com o banco. Desde setembro do ano passado, o banco já se negava a emprestar para aqueles que tinham renda informal. Neste ano, subiu duas vezes os juros dos financiamentos com recursos da poupança, no que foi seguida pelos concorrentes. Depois, o banco informou que financiaria, no máximo, 50% dos imóveis usados - antes, essa fatia chegava a 80%.Oficialmente, a Caixa afirmou que as operações com recursos da poupança estão ocorrendo “dentro do que foi estimado e programado”. Informou também que “o foco” este ano é o financiamento de imóveis novos para a habitação popular. É o caso das operações do programa Minha Casa Minha Vida e daquelas que têm o FGTS como fonte de recursos.“A Caixa esclarece que os canais são livremente escolhidos pelos clientes, conforme conveniência de atendimento e sem qualquer direcionamento do banco”, informou a Caixa em nota sobre o comportamento dos correspondentes.
CBN Imóveis - Lúcia Gonçalves - 12-05-15

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