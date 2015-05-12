Caixa corta dinheiro para financiamento de imóveis

O objetivo é aumentar os recursos destinados ao crédito imobiliário, por que os saldos das cadernetas de poupança, usados para esse tim, vem baixando mês a mês. Tanto que a Caixa Econômica orientou sua rede a suspender todos os novos pedidos de financiamento imobiliário com base em recursos da caderneta de poupança. Nos últimos meses, houve saque recorde da caderneta e a Caixa ficou sem recursos para emprestar.A informação é que a “prioridade” da Caixa era contratar o que tinha sido aprovado até o dia 10 de abril, antes de a Caixa subir os juros.Segundo um gerente ouvido pela Agência Estado, em condição de anonimato, “do que foi aprovado a partir do dia 13 de maio não temos garantia de contratação, porque o banco não tem recurso para fazer essas operações”, afirmou o gerente. “Nos orientaram a ter cuidado para não prometer o financiamento ao cliente e depois não cumprir porque o banco não tem o dinheiro disponível”, completou.Correspondentes bancários da Caixa já estariam sugerindo aos clientes fazer os financiamentos em bancos privados, porque não há prazo para a retomada das operações.Aos poucos, a Caixa foi colocando barreiras a novas concessões de crédito, até chegar à decisão de que não aprovaria novos financiamentos, principalmente para aqueles que não têm relacionamento com o banco. Desde setembro do ano passado, o banco já se negava a emprestar para aqueles que tinham renda informal. Neste ano, subiu duas vezes os juros dos financiamentos com recursos da poupança, no que foi seguida pelos concorrentes. Depois, o banco informou que financiaria, no máximo, 50% dos imóveis usados - antes, essa fatia chegava a 80%.Oficialmente, a Caixa afirmou que as operações com recursos da poupança estão ocorrendo “dentro do que foi estimado e programado”. Informou também que “o foco” este ano é o financiamento de imóveis novos para a habitação popular. É o caso das operações do programa Minha Casa Minha Vida e daquelas que têm o FGTS como fonte de recursos.“A Caixa esclarece que os canais são livremente escolhidos pelos clientes, conforme conveniência de atendimento e sem qualquer direcionamento do banco”, informou a Caixa em nota sobre o comportamento dos correspondentes.