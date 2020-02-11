"Locke and Key" e "Luna Nera" são as dicas da semana

No Papo em Série desta terça-feira (11), Rafael Braz destacou as produções "Locke and Key" e "Luna Nera", novidades da Netflix. A primeira acompanha a mudança de uma família para uma mansão mal-assombrada na Nova Inglaterra. A série mistura fantasia com terror. A segunda é sobre uma jovem acusada de bruxaria que é acolhida por um grupo de mulheres acusadas de praticar magia negra.

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Locke and Key: Quando o patriarca da família Locke é assassinado, Nina (Darby Stanchfield) e seus três filhos, Tyler (Connor Jessup), Kinsey (Emilia Jones) e Bode (Jackson Robert Scott), decidem recomeçar a vida em uma mansão na Nova Inglaterra. No entanto, o que era para ser o início de uma fase mais tranquila logo se revela um lugar repleto de segredos e magia.