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PAPO EM SÉRIE

"Locke and Key" e "Luna Nera" são as dicas da semana

Fantasia adolescente em mansão mal-assombrada e bruxaria com união de mulheres

Publicado em 11 de Fevereiro de 2020 às 19:00

Publicado em 

11 fev 2020 às 19:00
No Papo em Série desta terça-feira (11), Rafael Braz destacou as produções "Locke and Key" e "Luna Nera", novidades da Netflix. A primeira acompanha a mudança de uma família para uma mansão mal-assombrada na Nova Inglaterra. A série mistura fantasia com terror. A segunda é sobre uma jovem acusada de bruxaria que é acolhida por um grupo de mulheres acusadas de praticar magia negra.
Papo em Série - 11-02-20.mp3
Locke and Key: Quando o patriarca da família Locke é assassinado, Nina (Darby Stanchfield) e seus três filhos, Tyler (Connor Jessup), Kinsey (Emilia Jones) e Bode (Jackson Robert Scott), decidem recomeçar a vida em uma mansão na Nova Inglaterra. No entanto, o que era para ser o início de uma fase mais tranquila logo se revela um lugar repleto de segredos e magia.
Luna Nera: No século XVII, uma jovem é acusada de bruxaria. Por isso, se vê obrigada a fugir. No caminho, ela conhece um grupo de mulheres que vivem escondidas. Elas foram acusadas de praticarem magia negra e começa a viver uma nova realidade com difíceis escolhas.

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