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Venda de ingressos para o Carnaval de Vitória começa dia 22 e será pela internet

Ao todo, serão 10.580 lugares nas arquibancadas, 1.688 nas mesas de pista e 2.760 entradas para os camarotes

Publicado em 16 de Janeiro de 2015 às 20:55

Publicado em 

16 jan 2015 às 20:55
Quem não quer ficar de fora do Carnaval de Vitória 2015 e garantir a entrada para assistir o desfile das escolas de samba deve ficar atento. Começa na próxima quinta-feira, 22, a venda dos ingressos para arquibancada, mesas de pista e camarotes.
Os ingressos serão vendidos pelo site: http://www.blueticket.com.br. Ao todo, serão 10.580 lugares nas arquibancadas, 1.688 nas mesas de pista e 2.760 entradas para os camarotes. Nesta edição, além das novidades na venda de ingressos, o comentarista Leonardo Soares fala sobre outras novidades para o carnaval 2015. Ouça!
Ziriguidum - Leonardo Soares - 16-01-15

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