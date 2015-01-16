Venda de ingressos para o Carnaval de Vitória começa dia 22 e será pela internet

Quem não quer ficar de fora do Carnaval de Vitória 2015 e garantir a entrada para assistir o desfile das escolas de samba deve ficar atento. Começa na próxima quinta-feira, 22, a venda dos ingressos para arquibancada, mesas de pista e camarotes.
Os ingressos serão vendidos pelo site: http://www.blueticket.com.br. Ao todo, serão 10.580 lugares nas arquibancadas, 1.688 nas mesas de pista e 2.760 entradas para os camarotes. Nesta edição, além das novidades na venda de ingressos, o comentarista Leonardo Soares fala sobre outras novidades para o carnaval 2015. Ouça!
Ziriguidum - Leonardo Soares - 16-01-15