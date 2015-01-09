Maratona de ensaios nas quadras das escolas da Grande Vitória

Prepare-se para o fim de semana, pois ele promete. Hoje é dia de: apresentação da nova madrinha de bateria da Boa Vista, encontro de MUG e unidos da Piedade (na Glória) e ensaio da Chega Mais (no Morro do Quadro). Neste sábado (10) é dia do primeiro ensaio geral do Andaraí, às 20h, em frente ao bar do Marinho, em Santa Martha, Vitória. E também tem coroação da rainha da São Torquato, às 22h, na quadra da escola. E, domingo, há ensaios de Jucutuquara, MUG, Piedade e Novo Império. Cansou?