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Maratona de ensaios nas quadras das escolas da Grande Vitória

O carnavalesco Paulo Balbino, um dos mais respeitados do carnaval capixaba, será enredo

Publicado em 09 de Janeiro de 2015 às 20:39

Publicado em 

09 jan 2015 às 20:39
Prepare-se para o fim de semana, pois ele promete. Hoje é dia de: apresentação da nova madrinha de bateria da Boa Vista, encontro de MUG e unidos da Piedade (na Glória) e ensaio da Chega Mais (no Morro do Quadro). Neste sábado (10) é dia do primeiro ensaio geral do Andaraí, às 20h, em frente ao bar do Marinho, em Santa Martha, Vitória. E também tem coroação da rainha da São Torquato, às 22h, na quadra da escola. E, domingo, há ensaios de Jucutuquara, MUG, Piedade e Novo Império. Cansou?
Ziriguidum - Leonardo Soares - 09-01-15
O carnavalesco Paulo Balbino, um dos mais respeitados do carnaval capixaba, será enredo da Imperatriz do Samba, de Guarapari, neste ano. Vem fechando o desfile. E vai fazer uma saga para honrar a homenagem: assiste sexta e sábado o grupo de acesso no Rio, desfila em Guarapari no domingo e volta à Sapucaí para os desfiles de segunda-feira.

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