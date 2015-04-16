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Projeto pode aumentar limite do crédito consignado

Ouça a análise e não arrisque sua finança particular

Publicado em 15 de Abril de 2015 às 22:05

Publicado em 

15 abr 2015 às 22:05
A partir de agora, o brasileiro pode se endividar ainda mais. Isso porque a Câmara dos Deputados aprovou uma medida polêmica: aumentou o limite do crédito consignado, que é descontado direto do salário ou do benefício da previdência. Com a nova medida provisória o teto do empréstimo com desconto em folha sobe para de 30 para 40%. Os 10% a mais seriam para uso exclusivamente no cartão de crédito consignado, que tem juros mais baixos.A medida também atenderá aposentados e pensionistas, que poderão comprometer parte maior da renda com as parcelas, que podem ser pagas em até seis anos.Agora a medida segue para análise do Senado.Se por um lado, o empréstimo consignado, com desconto no contracheque, é uma alternativa de crédito mais barata e simples para fugir de juros altos do cheque especial ou do cartão de crédito. Por outro, o risco da dívida virar uma bola de deve é alto. Por isso, antes de pegar um empréstimo consignado é preciso prudência. Ouça as dicas de Laudeir Frauches.
CBN Finanças Pessoais - Laudeir Frauches - 15-04-15

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