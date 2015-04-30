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CBN FINANÇAS PESSOAIS

Previsão de alta da taxa básica de juros e os impactos nas suas finanças

A Selic, atualmente em 12,75%, chegará a 13,25% ao ano

Publicado em 29 de Abril de 2015 às 22:02

Publicado em 

29 abr 2015 às 22:02
Decisão sobre taxa básica de juros, que hoje é de 12,75%, será apresentada pelo Comitê de Política Monetária nesta quarta-feira (29); número afeta a vida de quem faz financiamentos. A expectativa de analistas e investidores do mercado é que a autoridade monetária opte por um novo aumento de 0,5 ponto percentual. Caso a projeção se confirme, de acordo com a Agência Brasil, a Selic, atualmente em 12,75%, chegará a 13,25% ao ano. A expectativa de que a Selic chegará a 13,25% está no mais recente boletim Focus, pesquisa feita semanalmente pelo BC com instituições financeiras. Ouça a análise do comentarista Laudeir Frauches sobre como suas finanças serão impactadas pela alta:
CBN Finanças Pessoais - Laudeir Frauches - 29-04-15

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