Previsão de alta da taxa básica de juros e os impactos nas suas finanças

Decisão sobre taxa básica de juros, que hoje é de 12,75%, será apresentada pelo Comitê de Política Monetária nesta quarta-feira (29); número afeta a vida de quem faz financiamentos. A expectativa de analistas e investidores do mercado é que a autoridade monetária opte por um novo aumento de 0,5 ponto percentual. Caso a projeção se confirme, de acordo com a Agência Brasil, a Selic, atualmente em 12,75%, chegará a 13,25% ao ano. A expectativa de que a Selic chegará a 13,25% está no mais recente boletim Focus, pesquisa feita semanalmente pelo BC com instituições financeiras. Ouça a análise do comentarista Laudeir Frauches sobre como suas finanças serão impactadas pela alta: