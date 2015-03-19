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Pesquisa de preços pode reduzir os efeitos da inflação ao consumidor

Inflação pelo IGP-10 acelera com alta nos preços de ovos, luz e gasolina

Publicado em 18 de Março de 2015 às 21:48

Publicado em 

18 mar 2015 às 21:48
A inflação calculada pelo Índice Geral de Preços – 10 (IGP-10) acelerou para 0,83% em março, segundo dados divulgados nesta terça-feira (17) pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Em fevereiro, o índice havia ficado em 0,43%. A alta do indicador foi puxada pelos preços no atacado, cuja taxa de inflação passou de 0,03% em fevereiro para 0,75% em março. Nesse grupo, as maiores influências de alta vieram dos preços dos ovos, que ficaram 26,31% mais caros, da soja em grão (alta de 4,29%) e do milho em grão (alta de 3,24%).
Ouça a análise de Laudeir Frauches, onde ele fala sobre os benefícios, por exemplo, da pesquisa de preços.
CBN Finanças Pessoais - Laudeir Frauches - 18-03-15

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