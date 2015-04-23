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Juro bancário de pessoa física avança e bate recorde

No mês passado, taxa atingiu 54,3% ao ano, contra 52% em janeiro. Série histórica revisada do Banco Central começa em março de 2011

Publicado em 22 de Abril de 2015 às 23:33

Publicado em 

22 abr 2015 às 23:33
Os juros bancários cobrados pelos bancos nas operações com pessoas físicas, excluindo o crédito imobiliário e rural, continuaram subindo em fevereiro, segundo informações divulgadas pelo Banco Central nesta quarta-feira (25).A taxa média de juros cobrada pelos bancos nestas operações, de acordo com o BC, registrou aumento de 2,3 pontos percentuais no mês passado, para 54,3% ao ano, contra 52% ao ano em janeiro (número revisado). Trata-se do maior patamar desde o início da série histórica, em março de 2011, ou seja, em quase quatro anos. Até então, a maior taxa de juros já registrada para pessoas físicas nas operações com recursos livres havia sido registrada janeiro deste ano. 
Ouça a análise de Laudeir Frauches:
CBN Finanças Pessoais - Laudeir Frauches - 22-04-15

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