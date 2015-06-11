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Inflação acumulada já é a maior desde 2003

A inflação tira poder de compra da população e prejudica ainda mais os que tem rendimentos menores

Publicado em 10 de Junho de 2015 às 22:01

Publicado em 

10 jun 2015 às 22:01
No acumulado do ano, alta é a maior para o período desde 2003 (6,8%), enquanto nos 12 meses 8,47% a variação é a maior desde dezembro de 2003 (9,3%); dados são do IBGE. A inflação oficial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), subiu de 0,71% em abril para de 0,74%, em maio. No acumulado do ano, o indicador acumula alta de 5,34%, o maior resultado para o período de janeiro a maio desde 2003 (6,80%). Em igual período do ano anterior, a taxa era 3,33%. Ouça a análise do comentarista Laudeir Frauches:
CBN Finanças Pessoais - Laudeir Frauches - 10-06-15

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