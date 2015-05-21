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Inadimplência: 67 mil capixabas não têm como pagar suas dívidas

Esse grupo afirma que não vai conseguir pagar os débitos nos próximos três meses

Publicado em 20 de Maio de 2015 às 21:44

Publicado em 

20 mai 2015 às 21:44
Mais de 67 mil capixabas já estão com as dívidas em atraso e já falaram que não vão conseguir pagar seus débitos nos próximos três meses. A desaceleração da economia, aliada ao avanço da inflação e à perda de renda, também tem influenciado nas decisões de consumo das famílias e influenciado nos hábitos de consumo dos capixabas. No comentário, Laudeir Frauches aconselha a organizar o orçamento para quitar dívidas e não se endividar ainda mais. Confira:
CBN Finanças Pessoais - Laudeir Frauches - 20-05-15

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