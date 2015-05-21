Inadimplência: 67 mil capixabas não têm como pagar suas dívidas

Mais de 67 mil capixabas já estão com as dívidas em atraso e já falaram que não vão conseguir pagar seus débitos nos próximos três meses. A desaceleração da economia, aliada ao avanço da inflação e à perda de renda, também tem influenciado nas decisões de consumo das famílias e influenciado nos hábitos de consumo dos capixabas. No comentário, Laudeir Frauches aconselha a organizar o orçamento para quitar dívidas e não se endividar ainda mais. Confira: