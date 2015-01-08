Dicas para você não comprometer o orçamento na hora de comprar material escolar

Neste início de ano, os pais devem preparar o bolso. A compra dos materiais escolares para a volta às aulas deve ficar 8% mais cara do que no ano passado. A constatação é da Associação Brasileira dos Fabricantes e Importadores de Artigos Escolares (ABFIAE). As causas são o aumento no custo das matérias-primas, como o papel, e a alta carga tributária sobre os artigos escolares. Os impostos de uma caneta, por exemplo, representam 47% do valor cobrado.Para você não ter dor de cabeça, Laudeir Frauches fala sobre as dicas que ajudam a comprar o material e não comprometer o orçamento da família. Ouça e entenda.