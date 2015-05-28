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Aumento de imposto sobre lucro pode resultar em aumento de juros

A elevação da CSLL não é o primeiro aumento de tributos adotado pelo governo neste ano

Publicado em 27 de Maio de 2015 às 21:41

Publicado em 

27 mai 2015 às 21:41
A Contribuição Social sobre o Lucro Líquido é uma contribuição criada pela Lei 7.689/1988 para que todas as Pessoas Jurídicas (PJ) e as equiparadas pela legislação do Imposto de Renda (IR) possam apoiar financeiramente a Seguridade Social. Na última semana, foi publicada medida provisória no Diário Oficial da União, na qual o governo elevou de 15% para 20% a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). A elevação da CSLL não é o primeiro aumento de tributos adotado pelo governo neste ano. O comentarista Laudeir Frauches analisa que essa mudança na tributação pode impactar também no índice de juros:
CBN Finanças Pessoais - Laudeir Frauches - 27-05-15

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