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40% dos brasileiros de classe média fazem algum tipo de bico,diz pesquisa

A motivação é o pessimismo com a economia. Em pesquisa, a maioria da população disse que os preços vão continuar subindo e que o nível de emprego vai piorar

Publicado em 01 de Abril de 2015 às 22:12

Publicado em 

01 abr 2015 às 22:12
Levantamento do Instituto Data Popular aponta que 42% dos brasileiros empregados de classe média estão fazendo bicos. Esse sintoma que atinge parte da população economicamente ativa é o tema do comentário de Laudeir Frauches.
cbn

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