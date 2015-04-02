40% dos brasileiros de classe média fazem algum tipo de bico,diz pesquisa

Levantamento do Instituto Data Popular aponta que 42% dos brasileiros empregados de classe média estão fazendo bicos. Esse sintoma que atinge parte da população economicamente ativa é o tema do comentário de Laudeir Frauches.
cbn
Publicado em 01 de Abril de 2015 às 22:12
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