Depressão: fique alerta da identificação da doença às tentativas de suicídio

Após o copiloto da Germanwings, diagnosticado com depressão, ser apontado como responsável pela queda do avião nos alpes franceses, muito tem se falado sobre a doença, que ainda é cercada de preconceito. A jornalista Laila Magesk conversa com a psiquiatra Karen Vasconcelos sobre quais são os tratamentos, como ajudar pessoas próximas e a importância de dar atenção às tentativas de suicídio. Segundo a médica, mais de 90% dos pacientes que atentaram contra a própria vida pediram ajuda anteriormente.