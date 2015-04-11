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VIDA SAUDÁVEL

Depressão: fique alerta da identificação da doença às tentativas de suicídio

jornalista Laila Magesk conversa com a psiquiatra Karen Vasconcelos

Publicado em 11 de Abril de 2015 às 16:12

Publicado em 

11 abr 2015 às 16:12
Após o copiloto da Germanwings, diagnosticado com depressão, ser apontado como responsável pela queda do avião nos alpes franceses, muito tem se falado sobre a doença, que ainda é cercada de preconceito. A jornalista Laila Magesk conversa com a psiquiatra Karen Vasconcelos sobre quais são os tratamentos, como ajudar pessoas próximas e a importância de dar atenção às tentativas de suicídio. Segundo a médica, mais de 90% dos pacientes que atentaram contra a própria vida pediram ajuda anteriormente.
Vida Saudável - Laila Magesk - Psiquiatra Karen Vasconcelos - 12.34s - 11-04-15.mp3

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