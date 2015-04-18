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ODONTOPEDIATRIA

Como cuidar dos dentes durante a gestação e da saúde bucal de recém-nascidos

Grávida pode ir ao dentista? Como deve ser feita a higiene bucal dos bebês? Saiba com a odontopediatra Alice Sarcinelli

Publicado em 18 de Abril de 2015 às 17:22

Publicado em 

18 abr 2015 às 17:22
Grávida pode ir ao dentista? Como deve ser feita a higiene bucal dos bebês? Saiba com a odontopediatra e professora da Ufes Alice Sarcinelli, em entrevista com a jornalista Laila Magesk.
- Odontopediatra Alice Sarcinelli - 11.46s -18-04-15.mp3

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