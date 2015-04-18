Como cuidar dos dentes durante a gestação e da saúde bucal de recém-nascidos

Grávida pode ir ao dentista? Como deve ser feita a higiene bucal dos bebês? Saiba com a odontopediatra e professora da Ufes Alice Sarcinelli, em entrevista com a jornalista Laila Magesk.
- Odontopediatra Alice Sarcinelli - 11.46s -18-04-15.mp3
Publicado em 18 de Abril de 2015 às 17:22
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta