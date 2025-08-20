União cobra retirada de cadeiras e tendas das praias de Vila Velha

Uma nova fiscalização realizada na última semana pela Secretaria de Patrimônio da União no Espírito Santo (SPU-ES) identificou que quiosques de Vila Velha ampliaram seus espaços com estruturas fixas, como cadeiras e tendas, instaladas de forma irregular na faixa de areia das praias. A prefeitura da cidade vai ser notificada para que oriente os administradores a fazerem a retirada do material. A situação é considerada um desrespeito ao projeto de gestão da orla, assinado pelo município. Como a faixa de areia nas praias é de uso de todos e de forma gratuita, impedir ou dificultar o acesso aos espaços com cadeiras e mesas, cordas, tendas, por exemplo, é considerado ilegal. Esse é o assunto do quadro Justiça, Segurança & Cidadania, a comentarista Vilmara Fernandes. Acompanhe os detalhes.

