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Justiça, Segurança e Cidadania

Tribunal decide se abre mais investigações contra juiz que é réu no ES

Ouça detalhes na participação da comentarista Vilmara Fernandes

Publicado em 19 de Novembro de 2025 às 11:57

Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

19 nov 2025 às 11:57
TJES
Sede do Tribunal de Justiça do ES Crédito: Carlos Alberto Silva
Os desembargadores do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) voltam a decidir sobre a abertura de mais dois procedimentos administrativos disciplinares (PADs) contra o juiz Maurício Camatta Rangel. Ele já responde a outros três casos na mesma corte e a um outro junto ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ). No final do ano passado ele se tornou réu, com outras 19 pessoas em ação penal que trata de um suposto esquema criminoso que visava o saque de valores deixados como herança. Contra o magistrado pesa a suspeição de que teria dado as sentenças autorizando a liberação do dinheiro. Os casos foram investigados na Operação Follow the Money (Siga o dinheiro), que resultou em denúncia do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), aceita pela Justiça. Na ocasião ele também foi afastado de suas funções. Camatta Rangel atuou durante anos como titular da 4ª Vara Cível de Vitória, que acabou sendo fechada pelo Tribunal. Ouça detalhes na participação da comentarista Vilmara Fernandes. 
CBN - Justiça, Segurança e Cidadania - 19-11-25.mp3

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