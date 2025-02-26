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Justiça, Cidadania e Segurança

Saiba quem são os 11 criminosos mais procurados do ES

Ouça detalhes na participação da comentarista Vilmara Fernandes

Publicado em 26 de Fevereiro de 2025 às 11:10

Publicado em 

26 fev 2025 às 11:10
Procurados
Procurados Crédito: Arte: Camilly Napoleão com Adbobe Firefly
Nesta edição de Justiça, Segurança e Cidadania, a comentarista Vilmara Fernandes apresenta uma lista produzida pela Subsecretaria de Inteligência (SEI) com os criminosos mais procurados do Espírito Santo. A grande maioria está escondida em comunidades do Rio de Janeiro, como o Complexo da Maré, a Rocinha e o Complexo do Alemão, abrigados por facções criminosas. Entre eles, há integrantes do Terceiro Comando Puro (TCP) e do Primeiro Comando de Vitória (PCV). Ouça a conversa completa!
CBN - Justiça, Segurança e Cidadania - 26-02-25.mp3

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