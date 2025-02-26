Saiba quem são os 11 criminosos mais procurados do ES

Nesta edição de Justiça, Segurança e Cidadania, a comentarista Vilmara Fernandes apresenta uma lista produzida pela Subsecretaria de Inteligência (SEI) com os criminosos mais procurados do Espírito Santo. A grande maioria está escondida em comunidades do Rio de Janeiro, como o Complexo da Maré, a Rocinha e o Complexo do Alemão, abrigados por facções criminosas. Entre eles, há integrantes do Terceiro Comando Puro (TCP) e do Primeiro Comando de Vitória (PCV). Ouça a conversa completa!