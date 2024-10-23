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Justiça, Segurança e Cidadania

Relatos à Justiça revelam violências contra enfermeira morta no ES

Ouça a participação da comentarista Vilmara Fernandes

Publicado em 23 de Outubro de 2024 às 12:17

Publicado em 

23 out 2024 às 12:17
Enfermeira
Íris Rocha de Souza foi assassinada aos oito meses de gestação; ex-namorado é principal suspeito Crédito: Acervo familiar
Em depoimentos prestados à Justiça estadual, policiais, amigos e familiares revelaram a rotina de violência e perseguições que marcaram o último ano de vida da enfermeira Íris Rocha, de 30 anos. Grávida de oito meses, ela foi assassinada e o seu corpo foi encontrado às margens de uma estrada, em Alfredo Chaves. A bebê Rebeca também morreu. Uma das muitas situações a que foi submetida a jovem foi descrita pela delegada que investigou o caso, Maria da Glória Pessotti. "Quando ela se movimentava da sala dela para ir para outro cômodo, lá na Ufes, local onde trabalhava, ela se ajoelhava para ele não visse pela janela que ela estava saindo da sala", conta. Cleiton Santana dos Santos, namorado da enfermeira, foi descrito como uma pessoa muito possessiva e denunciado como autor do crime. No mês de setembro foi realizada a primeira audiência do caso, quando foram ouvidas as testemunhas, com registros em vídeos, disponibilizados no processo. A comentarista Vilmara Fernandes reuniu alguns desses relatos, que descrevem como uma jovem alegre e feliz com as suas conquistas, se transformou em uma pessoa triste, deprimida e com marcas de agressões físicas, emocionais e psicológicas. Resultado de um relacionamento abusivo e conturbado.
CBN - JUSTIÇA, SEGURANÇA E CIDADANIA - 23-10-24.mp3

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