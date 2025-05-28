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Justiça, Segurança e Cidadania

O plano da União para demarcar novos terrenos de marinha no ES

Ouça a participação da comentarista Vilmara Fernandes

Publicado em 28 de Maio de 2025 às 12:14

Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

28 mai 2025 às 12:14
O município de Vitória concentra o maior volume de imóveis em terreno de Marinha. Crédito: Marcelo Prest/Arquivo AG
A demarcação de novos terrenos de marinha no Espírito Santo está prevista para este ano, segundo relatório publicado pela União no último dia 29. Parte do trabalho começou a ser feito em cidades do Norte, entre Conceição da Barra e Aracruz, cumprindo decisão judicial a partir de uma ação do Ministério Público Federal (MPF). A expectativa é de que ao ser consolidada no Norte, a delimitação avance para outros municípios capixabas. O problema são as muitas dificuldades para a execução, como a falta de pessoal e até de recursos apontados no documento. No Estado, segundo informações disponíveis no site da Secretaria de Patrimônio da União (SPU), há cerca de 50 mil imóveis cadastrados. A maior parte deles localizados em Vitória. Número que pode aumentar com as novas demarcações, Segundo levantamento obtido pela coluna, ainda faltam ser delimitadas áreas do litoral em Fundão, na Serra, alguns trechos em Vitória, em Cariacica, e em Vila Velha. Na Região Sul, entre Vila Velha e Presidente Kennedy, há um longo trabalho a ser feito. No trecho já foram identificadas algumas áreas em Guarapari, Anchieta e Piúma, mas o restante ainda precisa ser traçado. Acompanhe os detalhes na participação da comentarista Vilmara Fernandes. 
CBN - Justiça, Segurança e Cidadania

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